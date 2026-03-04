PBB Prihatin dengan Serangan AS-Israel terhadap Sekolah di Iran yang Menewaskan 165 Orang

ilustrasi.(AFP)

SEBUAH panel ahli PBB menyatakan "sangat prihatin" atas kematian anak-anak dalam peristiwa yang digambarkan Iran sebagai serangan AS-Israel terhadap sekolah perempuan di kota Minab, selatan Iran, pada Sabtu (28/2) yang menewaskan sedikitnya 165 orang.

“Komite prihatin dengan laporan serangan terhadap infrastruktur sipil, termasuk sekolah dan rumah sakit, yang telah melukai dan membuat trauma anak-anak, serta merenggut banyak nyawa anak muda,” kata Komite PBB tentang Hak-Hak Anak dalam sebuah pernyataan.

Anak-anak harus dilindungi dari perang, tambah komite tersebut, sebuah badan yang terdiri dari 18 pakar independen yang memantau implementasi Konvensi Hak-Hak Anak, yang melindungi hak anak atas pendidikan dan melindungi mereka dari kekerasan.

Duta Besar Iran untuk PBB di Jenewa, Ali Bahreini, telah mengangkat isu ini dengan kepala hak asasi manusia PBB, Volker Turk, dalam surat tertanggal 1 Maret, menyebut serangan itu tidak dapat dibenarkan dan kriminal. (Aljazeera/P-3)