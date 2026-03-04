PBB Prihatin dengan Serangan AS-Israel terhadap Sekolah di Iran yang Menewaskan 165 Orang

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
SEBUAH panel ahli PBB menyatakan "sangat prihatin" atas kematian anak-anak dalam peristiwa yang digambarkan Iran sebagai serangan AS-Israel terhadap sekolah perempuan di kota Minab, selatan Iran, pada Sabtu (28/2) yang menewaskan sedikitnya 165 orang.
“Komite prihatin dengan laporan serangan terhadap infrastruktur sipil, termasuk sekolah dan rumah sakit, yang telah melukai dan membuat trauma anak-anak, serta merenggut banyak nyawa anak muda,” kata Komite PBB tentang Hak-Hak Anak dalam sebuah pernyataan.
Anak-anak harus dilindungi dari perang, tambah komite tersebut, sebuah badan yang terdiri dari 18 pakar independen yang memantau implementasi Konvensi Hak-Hak Anak, yang melindungi hak anak atas pendidikan dan melindungi mereka dari kekerasan.
Duta Besar Iran untuk PBB di Jenewa, Ali Bahreini, telah mengangkat isu ini dengan kepala hak asasi manusia PBB, Volker Turk, dalam surat tertanggal 1 Maret, menyebut serangan itu tidak dapat dibenarkan dan kriminal. (Aljazeera/P-3)
Kondisi tersebut membuat banyak negara berpotensi terseret ke dalam situasi ekonomi dan politik yang lebih sulit.
Selain mendorong para pihak untuk menahan diri, Indonesia turut mendesak supaya ketegangan segera diredakan serta langkah-langkah negosiasi melalui dialog.
Fasilitas nuklir Isfahan rusak parah dihantam rudal AS-Israel. Serangan menargetkan akses terowongan bawah tanah guna memblokir cadangan bahan bakar nuklir Iran.
Update terbaru pemadaman internet di Iran yang kini telah mencapai 192 jam (9 hari). NetBlocks melaporkan warga hanya bisa mengakses jaringan domestik yang terbatas.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian desak Rusia dukung hak sah Iran di tingkat internasional pasca-serangan AS dan Israel. Simak detail diplomasi Teheran dan pembelaan hukumnya di PBB
Dalam unggahan terbarunya di Truth Social, Trump mengklaim bahwa Departemen Luar Negeri memindahkan ribuan orang dari berbagai negara di Timur Tengah.
Kazemi mengatakan serangan itu telah menewaskan dan melukai siswa dan guru di beberapa provinsi, termasuk Minab, Fars, Ilam, Azerbaijan Timur, Teheran dan Qazvin.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved