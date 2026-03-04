Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

PBB Prihatin dengan Serangan AS-Israel terhadap Sekolah di Iran yang Menewaskan 165 Orang

Cahya Mulyana
04/3/2026 18:48
PBB Prihatin dengan Serangan AS-Israel terhadap Sekolah di Iran yang Menewaskan 165 Orang
ilustrasi.(AFP)

SEBUAH panel ahli PBB menyatakan "sangat prihatin" atas kematian anak-anak dalam peristiwa yang digambarkan Iran sebagai serangan AS-Israel terhadap sekolah perempuan di kota Minab, selatan Iran, pada Sabtu (28/2) yang menewaskan sedikitnya 165 orang.

“Komite prihatin dengan laporan serangan terhadap infrastruktur sipil, termasuk sekolah dan rumah sakit, yang telah melukai dan membuat trauma anak-anak, serta merenggut banyak nyawa anak muda,” kata Komite PBB tentang Hak-Hak Anak dalam sebuah pernyataan.

Anak-anak harus dilindungi dari perang, tambah komite tersebut, sebuah badan yang terdiri dari 18 pakar independen yang memantau implementasi Konvensi Hak-Hak Anak, yang melindungi hak anak atas pendidikan dan melindungi mereka dari kekerasan.

Duta Besar Iran untuk PBB di Jenewa, Ali Bahreini, telah mengangkat isu ini dengan kepala hak asasi manusia PBB, Volker Turk, dalam surat tertanggal 1 Maret, menyebut serangan itu tidak dapat dibenarkan dan kriminal. (Aljazeera/P-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Cahya Mulyana
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved