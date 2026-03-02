Kedutaan Besar AS di Kuwait Beri Peringatan Terkait Ancaman Rudal dan Drone

Asap membumbung ke udara Iran setelah Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan gabungan terhadap negara tersebut.(Anadolu)

Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kuwait baru saja merilis peringatan mengenai adanya ancaman serangan rudal dan pesawat tak berawak (UAV) yang terus mengintai wilayah negara tersebut. Menanggapi situasi keamanan yang tidak menentu ini, pihak kedutaan menginstruksikan seluruh staf dan warga negaranya untuk meningkatkan kewaspadaan.

Dalam pernyataan resminya, pihak kedutaan menyampaikan instruksi tegas:

“The US Embassy in Kuwait urges US citizens in Kuwait to shelter in place, review security plans in the event of an attack, and to stay alert in case of additional future attacks,”

Lebih lanjut, pihak kedutaan mengonfirmasi bahwa saat ini seluruh personel diplomatik mereka telah melakukan prosedur perlindungan di tempat (shelter in place). Warga AS yang berada di Kuwait juga diminta untuk segera meninjau kembali rencana keamanan pribadi mereka guna menghadapi kemungkinan serangan susulan di masa mendatang.

Semenara itu, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran mengeklaim telah menargetkan sejumlah instalasi militer AS di Kuwait dan Bahrain. Mengutip laporan Xinhua dari outlet berita resmi IRGC, Sepah News, serangan tersebut diarahkan langsung ke pusat kekuatan militer Amerika di kawasan Teluk.

Pihak IRGC menyatakan bahwa serangan terhadap Pangkalan Udara Ali Al Salem di Kuwait telah melumpuhkan fasilitas tersebut sepenuhnya. Selain itu, mereka mengklaim telah menghancurkan tiga bangunan infrastruktur di Pangkalan Angkatan Laut Mohammed Al-Ahmad, serta menghantam pusat komando dan cadangan milik Angkatan Laut AS yang bermarkas di Bahrain.