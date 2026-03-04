Lalu Lintas Kapal Tanker Minyak Melalui Selat Hormuz Turun 90%

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
BERDASARKAN laporan perusahaan intelijen pasar energi Kpler, lalu lintas kapal tanker minyak di Selat Hormuz telah anjlok sebesar 90% sejak pecahnya serangan AS-Israel terhadap Iran.
Para pejabat militer Iran mengatakan mereka telah sepenuhnya memutus lalu lintas di jalur air penting tersebut, yang dilalui oleh seperlima pasokan minyak mentah dunia, tetapi Kpler mengatakan beberapa kapal mengambil risiko melewati rute berbahaya itu.
“Tidak seperti beberapa segmen kapal lainnya di mana pergerakan sebagian besar telah berhenti, beberapa kapal tanker masih berlayar ke timur dan barat melalui selat tersebut dengan sejumlah pelayaran terjadi di bawah pemadaman AIS,” kata analis Kpler, Matt Wright, merujuk pada sistem pelacakan lalu lintas maritim. (Aljazeera/P-3)
Garda Revolusi Iran menunggu langkah AS yang berencana mengawal kapal di Selat Hormuz. Ketegangan kawasan membuat lalu lintas kapal di jalur energi dunia itu menurun.
Kapal tanker Prima dihantam drone kamikaze Iran di Selat Hormuz (7/3) setelah abaikan peringatan IRGC di tengah blokade total jalur energi dunia selama 8 hari.
Pemerintah tengah melakukan pendekatan negosiasi untuk membebaskan dua kapal tanker milik Pertamina International Shipping (PIS) yang masih berada di kawasan Selat Hormuz.
KETEGANGAN geopolitik di Timur Tengah mulai berdampak langsung pada rantai pasok energi global.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut upaya diplomasi tengah dilakukan untuk mengeluarkan dua kapal tanker milik PIS yang saat ini berada di Selat Hormuz.
Boroujerdi juga menyatakan bahwa Iran telah menjaga keamanan Selat Hormuz selama ratusan tahun.
PT Pertamina (Persero) menyiapkan sejumlah rute alternatif untuk menjamin kelangsungan rantai pasok minyak mentah akibat dari memanasnya ketegangan Iran vs Israel dan Amerika Serikat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved