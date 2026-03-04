Lalu Lintas Kapal Tanker Minyak Melalui Selat Hormuz Turun 90%

Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Cahya Mulyana
05/3/2026 01:09
Selat Hormuz.(Google Maps.)

BERDASARKAN laporan perusahaan intelijen pasar energi Kpler, lalu lintas kapal tanker minyak di Selat Hormuz telah anjlok sebesar 90% sejak pecahnya serangan AS-Israel terhadap Iran.

Para pejabat militer Iran mengatakan mereka telah sepenuhnya memutus lalu lintas di jalur air penting tersebut, yang dilalui oleh seperlima pasokan minyak mentah dunia, tetapi Kpler mengatakan beberapa kapal mengambil risiko melewati rute berbahaya itu.

“Tidak seperti beberapa segmen kapal lainnya di mana pergerakan sebagian besar telah berhenti, beberapa kapal tanker masih berlayar ke timur dan barat melalui selat tersebut dengan sejumlah pelayaran terjadi di bawah pemadaman AIS,” kata analis Kpler, Matt Wright, merujuk pada sistem pelacakan lalu lintas maritim. (Aljazeera/P-3)

 



Editor : Cahya Mulyana
