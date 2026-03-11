ASICS Indonesia Rilis Koleksi NAGINO untuk Dukung Gaya Hidup Aktif Perempuan

Koleksi Nagino dari Asics(MI/HO)

MERAYAKAN Hari Perempuan Sedunia, ASICS Indonesia resmi memperkenalkan NAGINO Collection, lini perlengkapan olahraga (apparel) terbaru yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup aktif perempuan Indonesia.

Peluncuran ini sekaligus menandai tahun ketiga kampanye global Move Her Mind, sebuah komitmen berkelanjutan ASICS dalam memberdayakan perempuan melalui aktivitas fisik dan olahraga.

Langkah ASICS ini merespons tren positif partisipasi perempuan dalam dunia olahraga.

Berdasarkan laporan Strava Year in Sport Trend Report 2025, keterlibatan perempuan dalam olahraga angkat beban tercatat 21% lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Data ini menegaskan bahwa semakin banyak perempuan yang menjadikan latihan kekuatan dan aktivitas fisik sebagai bagian integral dari gaya hidup mereka.

Filosofi dan Inovasi Teknologi

Nama NAGINO diambil dari perpaduan kata "Nagi" yang berarti ketenangan air, dan "No" yang merepresentasikan jati diri.

Koleksi ini mengusung filosofi keseimbangan serta kebebasan berekspresi bagi pemakainya. Sebagai koleksi lintas kategori, NAGINO dirancang fungsional untuk berbagai aktivitas, mulai dari lari, latihan beban, tenis, hingga penggunaan sehari-hari.

Yuya Sugiyama, President Director ASICS Indonesia, menjelaskan bahwa koleksi ini merupakan bentuk dukungan nyata bagi perempuan agar dapat bergerak dengan rasa percaya diri.

"Melalui NAGINO Collection yang merupakan bagian dari kampanye Move Her Mind, ASICS menegaskan komitmen kami untuk terus memberikan dukungan nyata bagi perempuan Indonesia agar dapat bergerak dengan nyaman dan percaya diri. Hari Perempuan Sedunia menjadi momentum untuk menegaskan bahwa setiap perempuan berhak memiliki akses dan dukungan yang tepat untuk menjalani gaya hidup aktif, sejalan dengan filosofi Sound Mind, Sound Body," ujar Yuya Sugiyama.

Dari sisi teknis, koleksi ini dibekali tiga teknologi utama untuk menunjang performa:

ACTIBREEZE: Berfungsi meningkatkan sirkulasi udara agar pengguna tetap merasa sejuk.

Berfungsi meningkatkan sirkulasi udara agar pengguna tetap merasa sejuk. ACTIADAPT: Memungkinkan pakaian beradaptasi dengan kebutuhan tubuh dan kondisi cuaca.

Memungkinkan pakaian beradaptasi dengan kebutuhan tubuh dan kondisi cuaca. ISS Body Thermo Mapping: Membantu meregulasi suhu tubuh sebelum, saat, dan setelah berolahraga.

Selain teknologi tersebut, penggunaan material yang ringan, sirkulasi udara yang baik (*breathable*), serta fitur cepat kering (quick-dry) menjadi keunggulan utama. Detail active seam juga diterapkan untuk meminimalkan gesekan pada kulit saat bergerak aktif.

Rangkaian Kegiatan dan Ketersediaan

Peluncuran NAGINO Collection dimeriahkan dengan berbagai kegiatan eksklusif perempuan, termasuk kelas olahraga pembentukan massa otot yang dipandu pelatih profesional.

Selain itu, ASICS juga menjadwalkan kegiatan fun run bersama komunitas ASICS Running Club pada 12 Maret 2026 mendatang.

Bagi konsumen yang ingin mendapatkan koleksi ini, NAGINO Collection telah tersedia secara luring di gerai ASICS yang tersebar di Jakarta, Bekasi, Serpong, Surabaya, Denpasar, hingga Manado. Selain itu, seluruh produk juga dapat diakses melalui situs resmi ASICS Indonesia. (Z-1)