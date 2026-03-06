Manfaatkan Momentum Hari Perempuan, 20 UMKM di Jabodetabek Terima Bantuan Dana Berguli

Ilustrasi(Dok Istimewa)

HARI Perempuan Internasional yang diperingati setiap 6 Maret menjadi momentum bagi sejumlah kalangan untuk mendukung pemberdayaan perempuan di Indonesia.

Ini misalnya dilakukan Astra Credit Companies (ACC) yang berkolaborasi dengan Yayasan Astra-Yayasan Dharma Bhakti Astra (Yayasan Astra) untuk membantu permodalan sebanyak 20 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari kalangan perempuan.

Dari kolaborasi itu, ACC kembali memperkuat dukungannya terhadap UMKM lewat penyaluran dana bergulir senilai Rp100 juta. Lebih dari sekadar bantuan finansial, kolaborasi ini merupakan langkah nyata mendampingi UMKM agar naik kelas dan bisa berkontribusi lebih besar bagi pemulihan ekonomi nasional.

“Melalui sinergi dengan Yayasan Astra, kami ingin memastikan UMKM perempuan memiliki fondasi permodalan kuat untuk naik kelas. Semangat keberlanjutan ini bukan hanya soal bantuan finansial, tetapi tentang membangun daya saing usaha dalam jangka panjang," ungkap Chief Human Capital Officer ACC Frederikus Radix Wikanto, pada acara seremoni, di Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Acara itu dihadiri pula oleh EVP Corporate Communication & ESR ACC Riadi Prasodjo, Ketua Pengurus Yayasan Astra-Yayasan Dharma Bhakti Astra Rahmat Samulo, serta Sekretaris Pengurus Yayasan Astra-Yayasan Dharma Bhakti Astra Ema Poedjiwati.

Radix menyampaikan dana usaha sebesar Rp100 juta untuk 20 UMKM binaan Yayasan Astra itu dilakukan dengan sistem dana bergulir. Dana bergulir merupakan modal usaha tanpa bunga yang diberikan kepada pelaku UMKM.

Setelah jangka waktu 12 bulan, dana dikembalikan untuk disalurkan lagi bagi UMKM lain yang membutuhkan sehingga tercipta manfaat berkelanjutan.

Untuk UMKM penerima dana bergulir dari ACC merupakan UMKM yang pelaku usahanya merupakan perempuan dan memiliki usaha di bidang kuliner atau kerajinan tangan, serta terletak di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Selain dukungan permodalan lewat dana bergulir, pelaku UMKM perempuan dibekali workshop UMKM bertemakan Digital Marketing untuk Pengembangan Usaha UMKM Perempuan, oleh mentor digital marketing Upit Fitrianingsih.

Ini bertujuan agar mereka tidak hanya memiliki modal secara finansial, tetapi juga memiliki keterampilan strategis untuk memasarkan produknya secara lebih luas di era digital.

"UMKM penerima dana usaha ini pun diberikan program coaching UMKM yang merupakan program mentoring privat. Pelaku usaha dapat berkonsultasi dengan mentor berpengalaman di bidang UMKM mengenai permasalahan dalam bisnisnya," terang Radix.

Ketua Pengurus Yayasan Astra-Yayasan Dharma Bhakti Astra Rahmat Samulo mengapresiasi ACC atas kolaborasi mendukung UMKM agar terus naik kelas. Menurut dia, peluncuran program angkatan kedua yang bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam mendukung pemberdayaan perempuan pada sektor ekonomi, dan para ibu pelaku UMKM bukan hanya jadi penggerak ekonomi keluarga melainkan juga pilar penyangga perekonomian bangsa.

“Menyusul tingkat pengembalian dana 100% pada angkatan pertama yang membuktikan integritas peserta, program kali ini berinovasi dengan skema cicilan bulanan agar perputaran keuangan UMKM tetap sehat dan beban menjadi lebih ringan,” ungkap Samulo.

Ia pun berpesan agar seluruh peserta dapat mengoptimalkan modal sesuai rencana, menjaga disiplin keuangan, dan terus memperluas pasar.(H-2)