Strategi Pembiayaan UMKM Berbuah Penghargaan bagi BPD Bali

Bank BPD Bali meraih penghargaan bergengsi Excellence in MSME Financial Inclusion and Empowerment 2026 dalam ajang Indonesia Top Achievements of the Year (ITAY) 2026 yang digelar di Metro TV, Jakarta.(Dok ITAY)

KOMITMEN kuat terhadap pembiayaan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengantarkan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali meraih penghargaan bergengsi Excellence in MSME Financial Inclusion and Empowerment 2026 dalam ajang Indonesia Top Achievements of the Year (ITAY) 2026 yang digelar di Metro TV, Jakarta.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Utama Bank BPD Bali I. Nyoman Sudharma yang hadir didampingi Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Sanjaya Caesar. Penghargaan ini menjadi pengakuan nasional atas peran strategis Bank BPD Bali dalam memperluas akses keuangan serta memperkuat daya saing UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Dewan juri ITAY menilai Bank BPD Bali konsisten menempatkan sektor UMKM sebagai prioritas utama dalam bisnis dan pembangunan daerah.

Sejumlah indikator utama yang menjadi dasar penilaian meliputi porsi kredit UMKM yang signifikan dari total portofolio pembiayaan, dukungan pembiayaan bagi sektor produktif lokal seperti pariwisata, perdagangan, dan pertanian, program literasi keuangan dan pendampingan UMKM, digitalisasi layanan perbankan untuk mempermudah akses pembiayaan, serta komitmen menjaga kesehatan bank dengan prinsip kehati-hatian (prudential banking). Strategi tersebut dinilai tidak hanya memperluas akses permodalan, tetapi juga mendorong transformasi dan keberlanjutan usaha lokal di Bali.

Baca juga : Persoalan Fundamental UMKM bukan Pembiayaan, melainkan Serbuan Impor

Acara ITAY 2026 dibuka oleh Komisaris Metro TV, Suryopratomo, dan dihadiri tokoh nasional, pimpinan BUMN/BUMD, regulator, serta pelaku industri keuangan. Dalam penilaian dewan juri, salah satu juri, Prof. Martani Huseini menyampaikan, inklusi keuangan adalah fondasi pemerataan ekonomi.

"Bank BPD Bali menunjukkan bagaimana bank daerah dapat menjadi motor pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan," ujarnya dalam keterangan resmi.

Founder ITAY Arief Hidayat Thamrin menambahkan, penghargaan ini diberikan kepada institusi yang tidak hanya menyalurkan kredit, tetapi juga membangun ekosistem pemberdayaan.

"Bank BPD Bali berhasil memadukan pembiayaan, pendampingan, dan transformasi digital," ucapnya.

Bank BPD Bali merupakan bank milik Pemerintah Provinsi Bali yang berperan strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui layanan perbankan komersial dan pembiayaan UMKM. Dengan fokus pada inklusi keuangan, transformasi digital, dan pemberdayaan ekonomi lokal, Bank BPD Bali terus memperkuat kontribusinya bagi pertumbuhan ekonomi Bali yang berkelanjutan. (E-4)