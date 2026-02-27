Festival Jejak Jajanan Nusantara 2026 Siap Ramaikan GBK dengan UMKM Gratis Tanpa Sewa

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
KEMENTERIAN Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) kembali menyelenggarakan Festival Jejak Jajanan Nusantara (JJN) sebagai bentuk komitmen mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat melalui penguatan UMKM serta pelestarian kuliner nusantara.
Memasuki tahun kedua, antusiasme masyarakat dan pelaku UMKM yang tinggi menjadi landasan kuat untuk kembali menghadirkan festival ini dengan skala yang lebih luas.
Pada tahun 2026, Festival Jejak Jajanan Nusantara akan diselenggarakan pada 6-8 Maret 2026 di Parkir Selatan Barat, kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.
Festival Jejak Jajanan Nusantara menjadi ruang apresiasi sekaligus pemberdayaan bagi pelaku UMKM yang menjual jajanan tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Selain kuliner khas Nusantara, puluhan tenan juga akan menghadirkan produk wastra dan fesyen lokal.
Menariknya, Kemenko PM menyediakan free space (tanpa biaya sewa) bagi UMKM terpilih sebagai bentuk dukungan nyata agar pelaku usaha kecil dapat berkembang, memperluas jejaring pasar, serta meningkatkan eksposur produk mereka di ruang publik strategis seperti kawasan GBK.
UMKM yang ingin bergabung dalam Festival Jejak Jajanan Nusantara 2026 dapat mendaftar melalui link bit.ly/JJN2026 atau menghubungi contact person Sinta (0856 9177 8890).
Pendaftaran dibuka hingga 28 Februari 2026 dan akan melalui proses seleksi serta kurasi untuk memastikan kualitas produk yang ditampilkan.
Tak hanya UMKM, Kemenko PM juga membuka ruang kolaborasi bagi komunitas kreatif, olahraga, seni, game, lifestyle, dan lainnya untuk ikut meramaikan festival ini.
Bagi kalian yang ingin ikut meramaikan Festival Jejak Jajanan Nusantara 2026 dapat mendaftar melalui link bit.ly/KOMUNITASJJN atau menghubungi contact person Niki (087777744730). Saat ini, pendaftaran bagi komunitas yang ingin bergabung sudah dibuka dan memiliki kuota terbatas.
Selain menjadi surga kuliner nusantara, Festival Jejak Jajanan Nusantara juga akan dimeriahkan dengan berbagai hiburan menarik serta kejutan lainnya yang akan menambah pengalaman berkunjung masyarakat.
Kemenko PM mengajak seluruh warga Jakarta dan sekitarnya, khususnya masyarakat yang rutin beraktivitas dan berolahraga di kawasan GBK, untuk mampir dan meramaikan Festival Jejak Jajanan Nusantara 2026. Menyasar generasi milenial dan Gen Z, festival ini terbuka untuk umum dengan akses masuk gratis.
Mari bersama-sama mendukung UMKM lokal, melestarikan cita rasa Nusantara, dan memperkuat ekonomi rakyat melalui langkah sederhana, yaitu hadir, beli, dan bangga produk buatan anak negeri!
Jejak Jajanan Nusantara tidak hanya menampilkan beragam kuliner tradisional, tetapi juga menghadirkan berbagai inisiatif penguatan kapasitas UMKM melalui pemanfaatan teknologi digital.
KBRI Warsawa memboyong empat jenama UMKM unggulan, yaitu Serlium Leathers, Ittaherl, Roka Collections, dan Umiy Lasega Batik.
Pelaku usaha dapat berkonsultasi dengan mentor berpengalaman di bidang UMKM mengenai permasalahan dalam bisnisnya
Pelajari strategi pengiriman Ramadan agar lebih efisien. Simak tips untuk kelola lonjakan pesanan, kirim paket besar, hingga fitur COD Ongkir.
Di tengah dinamika ekonomi global yang penuh tekanan dan ketidakpastian, pengusaha muda membutuhkan kepastian arah kebijakan.
BUKA lapangan kerja, Yayasan Indonesia Setara (YIS) Bersama UMKM Sahabat Sandi menggelar Workshop Baking Kue Kering Lebaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved