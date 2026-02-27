Festival Jejak Jajanan Nusantara 2026 Siap Ramaikan GBK dengan UMKM Gratis Tanpa Sewa

Kemenko PM kembali menggelar Festival Jejak Jajanan Nusantara 2026 pada 6–8 Maret di GBK Senayan, Jakarta.(Kemenko PM)

KEMENTERIAN Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) kembali menyelenggarakan Festival Jejak Jajanan Nusantara (JJN) sebagai bentuk komitmen mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat melalui penguatan UMKM serta pelestarian kuliner nusantara.

Memasuki tahun kedua, antusiasme masyarakat dan pelaku UMKM yang tinggi menjadi landasan kuat untuk kembali menghadirkan festival ini dengan skala yang lebih luas.

Pada tahun 2026, Festival Jejak Jajanan Nusantara akan diselenggarakan pada 6-8 Maret 2026 di Parkir Selatan Barat, kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Festival Jejak Jajanan Nusantara menjadi ruang apresiasi sekaligus pemberdayaan bagi pelaku UMKM yang menjual jajanan tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Selain kuliner khas Nusantara, puluhan tenan juga akan menghadirkan produk wastra dan fesyen lokal.

Menariknya, Kemenko PM menyediakan free space (tanpa biaya sewa) bagi UMKM terpilih sebagai bentuk dukungan nyata agar pelaku usaha kecil dapat berkembang, memperluas jejaring pasar, serta meningkatkan eksposur produk mereka di ruang publik strategis seperti kawasan GBK.

UMKM yang ingin bergabung dalam Festival Jejak Jajanan Nusantara 2026 dapat mendaftar melalui link bit.ly/JJN2026 atau menghubungi contact person Sinta (0856 9177 8890).

Pendaftaran dibuka hingga 28 Februari 2026 dan akan melalui proses seleksi serta kurasi untuk memastikan kualitas produk yang ditampilkan.

Tak hanya UMKM, Kemenko PM juga membuka ruang kolaborasi bagi komunitas kreatif, olahraga, seni, game, lifestyle, dan lainnya untuk ikut meramaikan festival ini.

Bagi kalian yang ingin ikut meramaikan Festival Jejak Jajanan Nusantara 2026 dapat mendaftar melalui link bit.ly/KOMUNITASJJN atau menghubungi contact person Niki (087777744730). Saat ini, pendaftaran bagi komunitas yang ingin bergabung sudah dibuka dan memiliki kuota terbatas.

Selain menjadi surga kuliner nusantara, Festival Jejak Jajanan Nusantara juga akan dimeriahkan dengan berbagai hiburan menarik serta kejutan lainnya yang akan menambah pengalaman berkunjung masyarakat.

Kemenko PM mengajak seluruh warga Jakarta dan sekitarnya, khususnya masyarakat yang rutin beraktivitas dan berolahraga di kawasan GBK, untuk mampir dan meramaikan Festival Jejak Jajanan Nusantara 2026. Menyasar generasi milenial dan Gen Z, festival ini terbuka untuk umum dengan akses masuk gratis.

Mari bersama-sama mendukung UMKM lokal, melestarikan cita rasa Nusantara, dan memperkuat ekonomi rakyat melalui langkah sederhana, yaitu hadir, beli, dan bangga produk buatan anak negeri!