Sandiaga Apresiasi OK OCE Dampingi Wirausaha Perempuan di Depok

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno yang juga Founder OK OCE menghadiri Kick Off 'Program Wirausaha Baru dan Perempuan Pengusaha' di Hotel Bumi Wiyata, Depok, baru-baru ini.

Secara terbuka, Sandiaga Uno disambut oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Depok Supian Suri, Ketua Umum OK OCE Iim Rusyamsi serta Direktur Program OK OCE, Azwa Nufi.

“Usaha yang melibatkan beberapa penggerak perempuan ini akan menghasilkan dua solusi besar, yaitu penciptaan lapangan kerja dan juga kestabilan bahan-bahan pokok”, ungkap Sandiaga dalam keterangan, Rabu (7/6).

Baca juga: Melalui OK OCE, Setiap Desa Wisata Miliki Kewirausahaan di Sumenep



Keuntungan posisi yang strategis ini, menurut Menparekraf, bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan Kota Depok sebagai kota yang kreatif.

"Depok ini adalah kota yang memiliki posisi sangat strategis, karena Depok ini juga akan meningkatkan posisinya sebagai kota kreatif," tambah Sandiaga Uno.

Hal ini tentunya sejalan dengan apa yang menjadi misi gerakan sosial penciptaan lapangan kerja, OK OCE yang nantinya akan turut mendampingi dalam program Wirausaha Baru dan Perempuan Pengusaha.

Baca juga: OK OCE: Peningkatan Produktivitas UMKM, Wujud Kebangkitan Ekonomi



Sementara itu, Ketua Umum OK OCE Iim Rusyamsi mengatakan hal tersebut merupakan program yang bagus untuk memberikan wadah para pelaku wirausaha untuk berkembang usaha dan ide mereka.

Beri Pelatihan, Pendampingan, dan Permodalan

"OK OCE turut mendukung program ini dengan siap memberikan pelatihan, pendampingan hingga permodalan sesuai dengan Prinsip 7 TOP (Tahapan OK OCE Menuju Prima)," kata Iim.

Baca juga: OK OCE dan IWAPI Tangsel Kerja Sama Pemberdayaan Pelaku UMKM



Sementara itu, Direktur Program OK OCE Azwa Nufi menambahkan bahwa OK OCE siap berkolaborasi membantu program wirausaha baru dan perempuan pengusaha dikarenakan program ini sangat berkaitan dengan salah satu program yang sedang dijalankan oleh OK OCE yaitu Emak Kece.

“Emak Kece memberikan pemberdayaan kepada ibu-ibu ataupun perempuan untuk bisa mandiri secara finansial dengan memiliki usaha yang berkualitas dan bermanfaat untuk masyarakat," kata Azwa Nufi. (RO/S-4)