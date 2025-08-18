Bangun Semangat Wirausaha, RSK Siap Perluas Lapangan Kerja

Sandiaga Uno meresmikan Rumah Siap Kerja di Jakarta.(Dok istimewa)

SANDIAGA Salahuddin Uno, pendiri Yayasan Indonesia Setara (YIS), meresmikan kantor pusat terbaru Rumah Siap Kerja (RSK) yang dinamai Bloom, berlokasi di Jalan Lamandau No. 15, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Senin (18/8/2025).

Kantor ini dirancang sebagai pusat pertumbuhan wirausaha muda dan diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, mendukung visi Indonesia Emas 2045.

"Bloom berarti mekar. Semoga usaha kalian berkembang dan memberikan dampak positif," ujar Sandiaga saat memberikan sambutan. Nama tersebut juga memiliki nilai emosional bagi Sandiaga karena lokasinya berada di dekat rumah pertamanya di Jakarta.

Baca juga : Kwik Kian Gie di Mata Mahfud MD hingga Sandiaga Uno

Bersamaan dengan peresmian kantor, Sandiaga juga meluncurkan program Akselerasi Rocket, hasil kolaborasi antara Sandination dan YIS. Program ini menyasar lulusan pendidikan vokasi dan universitas, dengan fokus pada pembinaan kewirausahaan, pelatihan, mentoring, serta pengalaman langsung di dunia bisnis.

Sebanyak 50 wirausaha muda dari Jabodetabek telah terpilih untuk mengikuti program ini. Mereka akan menerima pendampingan dan akses permodalan agar mampu mengembangkan usaha sekaligus membuka lapangan kerja baru.

"Jika kita tidak mengelola bonus demografi, ini bisa berubah jadi bencana karena tingkat pengangguran usia muda masih tinggi, lebih dari 13 persen. Kita ingin ubah pola pikir anak muda agar menjadi pencipta, bukan sekadar pencari kerja," kata Sandiaga.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan konkret terhadap UMKM, tidak hanya melalui pelatihan dan promosi, tetapi juga dengan membeli produk mereka. Dalam acara tersebut, ia mencontohkan jaket dan sepatu yang dikenakannya merupakan hasil karya pelaku UMKM binaan yang berhasil meraih omzet hingga miliaran rupiah per tahun.

Dengan berdirinya kantor baru RSK, Sandiaga berharap semangat baru akan muncul untuk menciptakan perubahan nyata melalui kewirausahaan dan kerja berkelanjutan. "Mari ciptakan peluang usaha dari Lamandau 15 ini. Semangat baru, aksi nyata!" pungkasnya. (E-4)