Ibas Dorong Perempuan Pelaku UMKM Masuk Rantai Pasok Event di Jawa Timur

WAKIL Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan pentingnya penguatan peran perempuan dalam ekosistem Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE). Ibas mendorong agar pelaku UMKM lokal, khususnya perempuan, tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi bagian utama dalam rantai pasok setiap event besar di Jawa Timur.
Hal tersebut disampaikannya dalam agenda Reses Ramadan 2026 bertajuk “Optimalisasi Kemitraan UMKM dalam Rantai Pasok Event MICE” yang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata RI di Magetan, Jawa Timur, Senin (2/3).
"Event MICE jangan hanya menggerakkan hotel dan venue besar saja. UMKM kuliner, kriya, fesyen, hingga jasa kreatif perempuan harus masuk dalam rantai pasoknya. Ekosistem ini harus dibangun agar inklusif dan adil," ujar Ibas melalui keterangannya, Senin (2/3).
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini memaparkan data bahwa lebih dari 64 persen pelaku UMKM di Indonesia adalah perempuan. Menurutnya, penguatan ekonomi nasional secara otomatis bergantung pada penguatan peran perempuan di sektor usaha mikro.
"Jika perempuan kuat, maka keluarga kuat. Jika keluarga kuat, bangsa ini akan hebat. Ramadan ini adalah momentum untuk memperkuat integritas dan solidaritas dalam membangun ekonomi yang sehat," tambah Ibas.
Meski memiliki potensi besar, Ibas mengakui masih ada sejumlah hambatan yang dihadapi pelaku UMKM perempuan di daerah, seperti rendahnya literasi digital dan keterbatasan akses pembiayaan. Ia berkomitmen untuk mengawal agenda strategis guna memastikan UMKM perempuan bisa "naik kelas".
Dalam dialog tersebut, pelaku UMKM asal Madiun dan Magetan menyampaikan aspirasi terkait sulitnya menembus akses investor dan keterlibatan dalam kegiatan berskala besar. Menanggapi hal itu, Ibas memastikan akan mendorong kebijakan yang membuka ruang lebih adil bagi pengusaha kecil agar mampu bersaing dengan industri besar.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Pariwisata, Disparpora Kabupaten Ngawi, serta pimpinan DPRD Kabupaten Magetan. Melalui sinergi ini, Ibas berharap Jawa Timur dapat bertransformasi menjadi pusat MICE nasional yang berbasis pada kekuatan ekonomi lokal dan komunitas perempuan yang berdaya.
"Mari kita kuatkan iman, kuatkan perempuan, dan kuatkan UMKM untuk menguatkan negeri," pungkasnya. (H-3)
