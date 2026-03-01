Ibas Pastikan Program Bedah Rumah di Desa Carat Ponorogo Tepat Sasaran

Headline
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), melakukan kunjungan reses ke Desa Carat, Kabupaten Ponorogo, Sabtu (28/2/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam menciptakan hunian layak bagi masyarakat di pelosok desa.
Ibas menegaskan bahwa ketersediaan hunian yang memenuhi standar kesehatan bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan fondasi utama bagi produktivitas keluarga.
"Program BSPS adalah upaya nyata untuk memperkuat kualitas hidup masyarakat. Rumah layak bukan hanya soal fisik, tetapi juga simbol masa depan yang lebih baik bagi keluarga," ujar Ibas, melalui keterangannya, Minggu (1/3/2026).
Dalam dialog bersama warga, Ibas mengakui masih adanya tantangan besar dalam pelaksanaan program renovasi rumah swadaya, terutama terkait keterbatasan anggaran dan kebutuhan pengawasan yang intensif. Ia memastikan bahwa Fraksi Partai Demokrat akan terus mengawal agar bantuan tersebut tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Harapan kami, Desa Carat bisa menjadi contoh desa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Semua ini bisa tercapai bila gotong royong dan komitmen bersama dijalankan dengan baik," kata legislator asal daerah pemilihan Jawa Timur VII tersebut.
Selain meninjau progres perbaikan rumah, Ibas juga merespons aspirasi warga terkait infrastruktur desa. Ia menyatakan komitmennya untuk membantu perbaikan gedung pertemuan warga Desa Carat agar dapat berfungsi optimal sebagai pusat kegiatan sosial dan olahraga.
"InsyaAllah perbaikan gedung pertemuan akan kita bantu agar bisa difungsikan dengan baik sehingga manfaatnya bisa dirasakan bersama oleh seluruh masyarakat," tambahnya.
Kegiatan peninjauan ini turut didampingi oleh unsur pimpinan daerah, di antaranya Dandim 0802 Ponorogo Letkol Arh Farauk Saputra, Kapolres Ponorogo AKBP Andin Wisnu Sudibyo, Camat Kauman Toni Khristiawan, serta sejumlah anggota DPRD Kabupaten Ponorogo.
Kehadiran Ibas disambut hangat oleh para penerima manfaat, salah satunya Boniran, warga setempat yang mendapatkan bantuan renovasi rumah. Melalui momentum Ramadan ini, Ibas mengajak masyarakat untuk memperkuat solidaritas dan gotong royong dalam membangun ketahanan ekonomi dari tingkat desa. (H-2)
