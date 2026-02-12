Duolingo Resmi Luncurkan Mode Chess PvP di Android: Belajar Strategi Lewat Kompetisi Real-Time

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
KABAR gembira bagi para penggemar asah otak. Duolingo, platform pembelajaran bahasa, resmi membawa mode Chess Player-vs-Player (PvP) ke perangkat Android.
Langkah ini merupakan ekspansi strategis setelah fitur tersebut sukses menyambangi pengguna iOS pada akhir 2025 lalu.
Kehadiran mode PvP ini dirancang khusus untuk mengubah cara orang mempelajari catur, dari yang semula dianggap intimidatif menjadi pengalaman yang ramah pemula, kompetitif, sekaligus menyenangkan.
Melalui fitur ini, pengguna kini bisa menguji kemampuan berpikir kritis mereka dengan menantang lawan nyata secara real-time.
Keputusan Duolingo untuk memperkuat fitur catur ini bukan tanpa alasan. Sebuah studi terhadap siswa di Indonesia mengungkapkan bahwa 75% responden merasa lebih termotivasi saat belajar melalui pendekatan gamifikasi.
Format pendidikan yang interaktif terbukti lebih efektif dalam menjaga keterlibatan pengguna dibandingkan metode hafalan tradisional.
Regional Marketing Manager South East Asia Duolingo, Irene Tong, menjelaskan bahwa ekspansi ke Android bertujuan untuk menjangkau basis pengguna yang lebih luas, terutama di pasar yang didominasi perangkat seluler seperti Indonesia.
"Kami melihat keterlibatan yang kuat dari para pembelajar yang mencoba mode Chess PvP di iOS. Dengan menghadirkannya ke Android, kami dapat menjangkau lebih banyak pengguna," ujar Tong.
Meski mengusung konsep kompetisi, Duolingo tetap mengedepankan edukasi. Pengguna akan dibimbing oleh Oscar, pelatih catur di dalam aplikasi, mulai dari memahami pergerakan bidak hingga strategi skakmat yang kompleks.
Kurikulumnya pun disusun secara proporsional: 75% materi disajikan dalam bentuk teka-teki taktis untuk melatih insting, sementara sisanya berupa permainan mini dan pertandingan penuh.
Untuk menjaga kenyamanan pemain, sistem akan memasangkan pengguna dengan lawan yang memiliki tingkat kemampuan (ELO) setara melalui tab Matches.
Irene Tong mengakui bahwa bermain melawan orang lain bisa terasa menakutkan bagi sebagian orang. Oleh karena itu, pihaknya tengah menyiapkan pembaruan berkelanjutan.
"Ke depan, kami tengah menyiapkan sejumlah pembaruan agar pengalaman PvP terasa lebih ramah dan menyenangkan, khususnya bagi pemain pemula. Pada dasarnya, catur bukan hanya soal strategi, tetapi juga tentang terhubung dengan orang lain dan mengasah kemampuan berpikir kritis," tambah Tong.
Merayakan peluncuran ini, Duolingo menggelar aktivasi pop-up bertajuk Zona Pembelajaran Interaktif di Taman Literasi Blok M, Jakarta, yang berlangsung pada 6–13 Februari 2026. Pengunjung dapat mencoba papan catur raksasa, mengikuti tantangan langsung, hingga bertemu dengan maskot ikonik, King Duo.
Saat ini, kursus Catur Duolingo dapat diakses secara gratis dalam enam bahasa.
Ke depannya, platform ini berencana meluncurkan fitur bermain bersama teman, ulasan permainan (game review), hingga ekspansi ke versi web untuk memperkuat ekosistem pembelajaran catur global. (Z-1)
