Bank Jakarta Gandeng Persija Jakarta dan The Jakmania, Perkuat Literasi Keuangan Lewat Program From the Pitch to the Branch

BANK Jakarta melakukan pendekatan ke komunitas untuk memberikan literasi da layanan keuangan. Dalam program From the Pitch to the Branch Bank Jakarta menggandeng pemain Persija Jakarta dan para The Jakmania.
Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo menegaskan, pendekatan komunitas menjadi kunci memperluas akses layanan keuangan. Menurut dia, semangat kebersamaan di lapangan sepak bola bisa menjadi pintu masuk literasi finansial.
“Melalui tema From the Pitch to the Branch, kami ingin membawa energi dari lapangan ke layanan perbankan. Inklusi keuangan berarti memastikan semua lapisan masyarakat, termasuk komunitas suporter, punya akses layanan yang aman, mudah, dan bermanfaat,” ujar Agus melalui keterangannya, Kamis (19/2).
Bank Jakarta membuka layanan pembukaan rekening, aktivasi JakOne Mobile, hingga edukasi transaksi non-tunai. Produk seperti Kartu Debit VISA dan QRIS diperkenalkan langsung kepada suporter.
Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta Arie Rinaldi menambahkan, kolaborasi dengan Persija merupakan bagian dari strategi membangun ekosistem keuangan berbasis komunitas.
“Sepak bola adalah ruang interaksi warga yang kuat. Kami ingin inklusi keuangan hadir nyata sebagai gerakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Arie.
Sebelumnya, Bank Jakarta juga menggandeng klub basket Pelita Jaya Jakarta mendorong literasi dan transaksi digital di lingkungan olahraga. (Far/P-3)
Di bawah Persija, tim penyumbang pemain terbanyak adalah Dewa United Banten FC. Tim asuhan Jan Olde Riekerink itu menyumbangkan empat pemainnya.
Persija kembali unggul pada menit ke-75 lewat gol Fábio Calonego. Striker asal Brasil itu memaksimalkan umpan silang dari sisi kanan untuk membawa tim ibu kota memimpin 2-1.
Duel panas papan atas! Simak preview Persija vs Borneo FC di Super League 2026. Siapa yang akan mengamankan posisi runner-up di JIS?
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meyakini Jakarta International Stadium (JIS) menjadi simbol masa depan Jakarta.
Hendri Susilo mengakui bahwa efisiensi lawan dalam memanfaatkan transisi menjadi pembeda di lapangan dalam laga antara Malut United dan Persija.
Pelatih Malut United Hendri Susilo tetap mengapresiasi semangat juang timnya meski harus mengakui keunggulan Persija Jakarta dalam laga Super League di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate.
PERSIB Bandung akan menjamu rival abadinya, Persija Jakarta, pada laga pekan ke-17 Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (11/1/2026), pukul 15.30 WIB.
Big match Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025/2026 digelar tanpa suporter tamu. Simak jadwal, regulasi keamanan, dan peta persaingan papan atas klasemen.
Akankah keduanya bakal memenangi pertandingan? Seberapa besar faktor Anies dan Jokowi dalam ikut menentukan sang kampiun?
RK terlihat mengenakan jersey Persija berwarna merah sebagai jawaban dari tantangan Ketua Umum The Jakmania, Diky Sumarno, kelompok suporter Persija.
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) mengaku telah bertemu dengan Ketua Umum Jakmania, Diky Soemarno,
