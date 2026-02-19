Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Bank Jakarta Gandeng Persija Jakarta dan The Jakmania, Perkuat Literasi Keuangan Lewat Program From the Pitch to the Branch

Mohamad Farhan Zhuhri
19/2/2026 21:29
Bank Jakarta Gandeng Persija Jakarta dan The Jakmania, Perkuat Literasi Keuangan Lewat Program From the Pitch to the Branch
Shayne Elian Jay Pattynama.(Persija)

BANK Jakarta melakukan pendekatan ke komunitas untuk memberikan literasi da layanan keuangan. Dalam program From the Pitch to the Branch Bank Jakarta menggandeng pemain Persija Jakarta dan para The Jakmania.

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo menegaskan, pendekatan komunitas menjadi kunci memperluas akses layanan keuangan. Menurut dia, semangat kebersamaan di lapangan sepak bola bisa menjadi pintu masuk literasi finansial.

“Melalui tema From the Pitch to the Branch, kami ingin membawa energi dari lapangan ke layanan perbankan. Inklusi keuangan berarti memastikan semua lapisan masyarakat, termasuk komunitas suporter, punya akses layanan yang aman, mudah, dan bermanfaat,” ujar Agus melalui keterangannya, Kamis (19/2).

Baca juga : Bank Jakarta Jadi Sponsor Resmi Pelita Jaya di IBL 2026, Perkuat Olahraga dan Literasi Keuangan

Bank Jakarta membuka layanan pembukaan rekening, aktivasi JakOne Mobile, hingga edukasi transaksi non-tunai. Produk seperti Kartu Debit VISA dan QRIS diperkenalkan langsung kepada suporter.

Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta Arie Rinaldi menambahkan, kolaborasi dengan Persija merupakan bagian dari strategi membangun ekosistem keuangan berbasis komunitas.

“Sepak bola adalah ruang interaksi warga yang kuat. Kami ingin inklusi keuangan hadir nyata sebagai gerakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Arie.

Sebelumnya, Bank Jakarta juga menggandeng klub basket Pelita Jaya Jakarta mendorong literasi dan transaksi digital di lingkungan olahraga. (Far/P-3)



Editor : Cahya Mulyana
