PT Asuransi Tri Pakarta Resmikan Unit Usaha Syariah PT Asuransi Tri Prakarta Syariah

Peresmian PT Asuransi Tri Pakarta Syariah.(PT Asuransi Tri Pakarta )

PT Asuransi Tri Pakarta secara resmi mengumumkan peresmian Unit Usaha Syariah menjadi entitas tersendiri dengan nama PT Asuransi Tri Pakarta Syariah. Langkah strategis ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam memperkuat industri asuransi syariah nasional serta mendukung pertumbuhan ekosistem keuangan syariah di Indonesia.

Spin off ini dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi ketentuan regulator serta strategi jangka panjang perusahaan untuk menghadirkan layanan asuransi berbasis prinsip syariah yang lebih fokus, inovatif, dan kompetitif. Dengan menjadi entitas mandiri, PT Asuransi Tri Pakarta Syariah diharapkan mampu meningkatkan tata kelola perusahaan, memperluas penetrasi pasar, serta memberikan nilai tambah yang lebih optimal bagi peserta dan mitra usaha..

Direktur Utama PT Asuransi Tri Pakarta, Herry Triyatno, menyampaikan bahwa spin off ini merupakan momentum penting dalam perjalanan perusahaan.

“Spin off ini bukan hanya pemenuhan regulasi, tetapi juga wujud keseriusan kami dalam mengembangkan bisnis asuransi syariah secara lebih terarah dan berkelanjutan. Kami optimis PT Asuransi Tri Pakarta Syariah akan tumbuh lebih kuat dan memberikan kontribusi signifikan bagi industri asuransi syariah nasional,” ujar Herry Triyatno.

Sebagai entitas baru, PT Asuransi Tri Pakarta Syariah akan tetap mengedepankan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan tolong-menolong dalam seluruh operasional dan layanan kepada peserta. Perusahaan juga akan memperkuat inovasi produk, transformasi digital, serta kolaborasi strategis dengan berbagai mitra untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan asuransi syariah.

Dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan berpengalaman, serta sistem manajemen risiko yang kuat, PT Asuransi Tri Pakarta Syariah optimis dapat menjadi salah satu pemain utama dalam industri asuransi syariah di Indonesia.

Dalam kesempatan ini, kami meluncurkan produk asuransi Himaya Personal Insurance yang merupakan produk asuransi kecelakaan diri komprehensif yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dengan fitur tambahan : kebakaran, kehilangan/kerusakan barang pribadi, risiko kehilangan pendapatan.

PT Asuransi Tripakarta Syariah dimiliki oleh PT Asuransi Tri Pakarta yang merupakan bagian dari Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., sebesar 99.42% dan Koperasi Jasa Tripa sebesar 0.58%. Sedangkan Pemegang Saham PT. Asuransi Tri Pakarta terdiri dari Dana Pensiun BNI sebesar 62,90%, PT Asuransi Wahana Tata 25,00%, PT. Tri Handayani Utama 12,10%.

