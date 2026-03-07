PT Asuransi Tri Pakarta Resmikan Unit Usaha Syariah PT Asuransi Tri Prakarta Syariah

Headline
PT Asuransi Tri Pakarta secara resmi mengumumkan peresmian Unit Usaha Syariah menjadi entitas tersendiri dengan nama PT Asuransi Tri Pakarta Syariah. Langkah strategis ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam memperkuat industri asuransi syariah nasional serta mendukung pertumbuhan ekosistem keuangan syariah di Indonesia.
Spin off ini dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi ketentuan regulator serta strategi jangka panjang perusahaan untuk menghadirkan layanan asuransi berbasis prinsip syariah yang lebih fokus, inovatif, dan kompetitif. Dengan menjadi entitas mandiri, PT Asuransi Tri Pakarta Syariah diharapkan mampu meningkatkan tata kelola perusahaan, memperluas penetrasi pasar, serta memberikan nilai tambah yang lebih optimal bagi peserta dan mitra usaha..
Direktur Utama PT Asuransi Tri Pakarta, Herry Triyatno, menyampaikan bahwa spin off ini merupakan momentum penting dalam perjalanan perusahaan.
“Spin off ini bukan hanya pemenuhan regulasi, tetapi juga wujud keseriusan kami dalam mengembangkan bisnis asuransi syariah secara lebih terarah dan berkelanjutan. Kami optimis PT Asuransi Tri Pakarta Syariah akan tumbuh lebih kuat dan memberikan kontribusi signifikan bagi industri asuransi syariah nasional,” ujar Herry Triyatno.
Sebagai entitas baru, PT Asuransi Tri Pakarta Syariah akan tetap mengedepankan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan tolong-menolong dalam seluruh operasional dan layanan kepada peserta. Perusahaan juga akan memperkuat inovasi produk, transformasi digital, serta kolaborasi strategis dengan berbagai mitra untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan asuransi syariah.
Dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan berpengalaman, serta sistem manajemen risiko yang kuat, PT Asuransi Tri Pakarta Syariah optimis dapat menjadi salah satu pemain utama dalam industri asuransi syariah di Indonesia.
Dalam kesempatan ini, kami meluncurkan produk asuransi Himaya Personal Insurance yang merupakan produk asuransi kecelakaan diri komprehensif yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dengan fitur tambahan : kebakaran, kehilangan/kerusakan barang pribadi, risiko kehilangan pendapatan.
PT Asuransi Tripakarta Syariah dimiliki oleh PT Asuransi Tri Pakarta yang merupakan bagian dari Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., sebesar 99.42% dan Koperasi Jasa Tripa sebesar 0.58%. Sedangkan Pemegang Saham PT. Asuransi Tri Pakarta terdiri dari Dana Pensiun BNI sebesar 62,90%, PT Asuransi Wahana Tata 25,00%, PT. Tri Handayani Utama 12,10%.
PT AIA FINANCIAL (AIA Indonesia) memperingati lima tahun perjalanan AIA Vitality di Indonesia melalui sebuah acara Media Iftar bersama jurnalis nasional.
Qoala Plus memberikan edukasi kepada peserta atas gambaran besar pertumbuhan industri asuransi umum dengan faktor pendorong pertumbuhan premi dan dinamika perusahaan asuransi
Forum diskusi yang mempertemukan regulator, pembuat kebijakan, serta pelaku industri digelar untuk membahas arah penguatan tata kelola asuransi dan perlindungan nasabah di Indonesia.
Data Kementerian Perhubungan mencatat lebih dari 123 juta orang melakukan perjalanan mudik pada 2023, dengan mayoritas menggunakan kendaraan pribadi.
Melalui Qonnect+ 2026, Qoala Plus memberikan edukasi atas gambaran pertumbuhan industri asuransi umum dengan faktor pendorong pertumbuhan premi dan dinamika perusahaan asuransi.
RENCANA Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 membuka momentum bagi keuangan syariah untuk naik kelas
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Pada 23 Januari 2026, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) secara administratif telah menyandang status sebagai perusahaan Persero.
Total aset keuangan syariah diperkirakan naik dari Rp3.158 triliun pada 2025 menjadi sekitar Rp3.508 triliun pada 2026.
HMJ Perbankan Syariah UIN Alauddin Makassar gelar seminar internasional bertema sinergi pemangku kepentingan untuk memperkuat ekonomi syariah yang tangguh dan berkelanjutan.
