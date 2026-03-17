Ini Sederet Penyebab Macet hingga 36 Kilometer di Pelabuhan Gilimanuk

Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
ANTREAN kendaraan di jalur menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali, sempat mengular hingga 36 kilometer pada H-5 Lebaran 2026. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengungkapkan bahwa kemacetan ekstrem ini disebabkan oleh akumulasi faktor mobilitas masyarakat secara bersamaan.
Wakil Direktur Utama ASDP, Yossianis Marciano, menjelaskan penyebab utama adalah pengguna jasa yang berupaya menyeberang ke Pulau Jawa sebelum penutupan sementara pelabuhan dalam rangka Hari Raya Nyepi pada 18-20 Maret 2026.
"Kepadatan dipicu meningkatnya mobilitas masyarakat yang berupaya menyeberang lebih awal sebelum penutupan sementara lintasan Gilimanuk-Ketapang," kata Yossianis dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Selain fenomena masyarakat yang mengejar waktu sebelum Nyepi, ASDP mengidentifikasi beberapa faktor teknis lain yang memperparah kondisi di lapangan:
Menyikapi penyebab kemacetan yang kompleks tersebut, ASDP memberlakukan pola operasi "Sangat Padat". General Manager ASDP Cabang Ketapang, Arif Eko, menyebut pihaknya mengerahkan 34 unit kapal dengan skema Tiba-Bongkar-Berangkat (TBB).
"Sebanyak 24 kapal dikerahkan untuk melayani skema TBB, di mana kapal yang tiba langsung melakukan proses bongkar muatan dan segera kembali berlayar tanpa melakukan pemuatan kendaraan baru, sehingga perputaran kapal menjadi lebih cepat," jelas Arif.
Melalui langkah percepatan ini, antrean yang sebelumnya sempat mencapai 36 kilometer kini mulai berangsur terurai menjadi sekitar 20 kilometer, dengan arus yang dipastikan tetap bergerak meskipun padat.
(Ant/P-4)
Mensesneg minta maaf atas penumpukan kendaraan di Ketapang-Gilimanuk selama Mudik 2026. Pemerintah siagakan petugas lapangan untuk urai antrean panjang!
PT ASDP Indonesia Ferry melipatgandakan kapal feri di penyeberangan di Pelabuhan Gilimanuk menuju Ketapang, Banyuwangi, menyusul antrian panjang pemudik yang hendak ke Banyuwangi.
Gapasdap mendorong pemerintah untuk mulai menyusun roadmap pembangunan dermaga pelabuhan penyeberangan secara nasional yang jelas dan berkelanjutan.
Lonjakan kendaraan yang terjadi menjelang perayaan Hari Raya Nyepi dan arus mudik Lebaran memicu kemacetan parah di jalur menuju Pelabuhan Gilimanuk.
Salah satu kapal juga menerapkan pola Tiba Bongkar Berangkat (TBB) di Pelabuhan Ketapang guna mempercepat proses bongkar muat kendaraan sehingga antrean dapat berangsur terurai.
