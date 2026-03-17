Pemudik Membludak, 16 Kapal Tambahan Dikerahkan di Jalur Gilimanuk-Ketapang

Sejumlah pemudik berjalan keluar dari kapal di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (14/3/2026).(Antara)

PT ASDP Indonesia Ferry melipatgandakan kapal feri di penyeberangan di Pelabuhan Gilimanuk menuju Ketapang, Banyuwangi, menyusul antrian panjang pemudik yang hendak ke Banyuwangi.

"Dari laporan tim di lapangan ASDP sudah menambah kapal sebanyak 16 kapal feri dengan skema tiba bongkar berangkat (TBB),” kata Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono di Surabaya, Selasa (17/3).

Hasil dari cara tersebut, kata Nyono, perlahan antrean kendaraan pemudik yang hendak ke Banyuwangi, bisa terurai yang sebelumnya mencapai 35 kilometer, kini berkurang menjadi 18 kilometer.

Dinas Perhubungan Jatim menurunkan tim penuh untuk membantu kelancaran pemudik yang tiba di Banyuwangi. Selain itu, juga membantu parkir bagi mereka yang hendak ke Bali sebelum Nyepi.

Untuk melayani penyeberangan, sebanyak 35 unit kapal feri yang dioperasikan. Namun, jumlah pemudik terlalu banyak sehingga menyebabkan antrean kendaraan sejauh 35 kilometer menuju Pelabuhan Gilimanuk.

Dari 35 armada kapal di antaranya, 16 kapal feri berkapasitas besar diberlakukan tiba bongkar berangkat atau TBB. Artinya, 16 kapal tersebut hanya melakukan pemuatan dari Pelabuhan Gilimanuk, lalu bongkar muatan di Pelabuhan Ketapang, dan tidak melakukan pemuatan dari Ketapang.

Data Posko Angkutan Lebaran ASDP Ketapang mencatat arus penyeberangan dari Bali menuju Jawa pada H-6 Lebaran atau hari Minggu mengalami peningkatan signifikan, dan total penumpang tercatat 80.416 orang atau naik 33,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 60.099 orang.

Jumlah kendaraan roda dua tercatat 18.306 unit atau naik 52,7% dibandingkan tahun lalu sebanyak 11.987 unit, sedangkan kendaraan roda empat mencapai 5.044 unit atau naik 9,2% dari tahun lalu 4.620 unit.

Sedangkan bus tercatat 945 unit, naik 39% dibandingkan tahun lalu 680 unit, sementara truk tercatat 1.590 unit, turun 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu 1.835 unit.

Secara keseluruhan, total kendaraan yang menyeberang dari Bali ke Jawa pada H-6 Lebaran mencapai 25.885 unit atau naik 35,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 19.122 unit. (FL/E-4)