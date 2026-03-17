Panduan Aman Mudik Lebaran bagi Pasien Aritmia

PERJALANAN mudik Lebaran yang identik dengan durasi panjang dan kelelahan fisik menuntut persiapan ekstra, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat gangguan irama jantung atau aritmia.

Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah dari Heartology Cardiovascular Hospital, dr. Dicky Armein Hanafy, menekankan bahwa perencanaan yang matang adalah kunci utama agar pasien tetap aman selama di perjalanan.

"Mudik Lebaran sering kali identik dengan perjalanan panjang, kelelahan, dan perubahan pola aktivitas. Bagi sebagian orang, kondisi ini mungkin tidak menjadi masalah. Namun bagi pasien dengan gangguan irama jantung atau aritmia, perjalanan jauh perlu direncanakan dengan lebih matang agar tetap aman," ujar Dicky, dikutip Selasa (17/3).

Menurut Dicky, penderita aritmia sebenarnya tetap diperbolehkan bepergian jauh asalkan kondisi jantungnya dalam keadaan stabil dan terkontrol.

Ia memperingatkan bahwa faktor-faktor seperti dehidrasi, stres selama di jalan, hingga terlambat mengonsumsi obat dapat memicu kekambuhan, seperti jantung berdebar atau pusing.

Persiapan Sebelum dan Selama Perjalanan

Untuk meminimalisir risiko, Dicky membagikan lima poin penting yang harus diperhatikan oleh pasien aritmia sebelum berangkat:

Konsultasi Medis: Pastikan kondisi jantung stabil dengan melakukan evaluasi ke dokter spesialis. Hal ini penting untuk memastikan terapi dan dosis obat yang dikonsumsi sudah optimal. Manajemen Obat: "Pasien perlu membawa persediaan obat yang cukup selama perjalanan, termasuk cadangan obat jika perjalanan mengalami keterlambatan. Konsumsi obat secara teratur sangat penting untuk menjaga stabilitas irama jantung," tegasnya. Istirahat Cukup: Hindari memaksakan diri. Kurang tidur dan stres fisik merupakan pemicu utama munculnya aritmia pada sebagian pasien. Hidrasi dan Pola Makan: Jaga asupan air putih dan hindari minuman berkafein atau minuman berenergi yang dapat merangsang detak jantung lebih cepat. Istirahat Berkala: Jika menempuh jalur darat, berhentilah setiap beberapa jam untuk melakukan peregangan ringan guna menjaga kelancaran sirkulasi darah.

Langkah Darurat Saat Gejala Muncul

Apabila pasien merasakan keluhan seperti jantung berdebar cepat, sesak napas, atau pusing di tengah perjalanan, Dicky menyarankan langkah-langkah pertolongan pertama berikut:

Segera hentikan aktivitas, lalu duduk atau berbaring dengan tenang.

Lakukan teknik pernapasan dalam secara perlahan untuk menenangkan denyut jantung.

Lakukan manuver vagal sederhana, seperti mengejan ringan atau batuk, yang pada jenis aritmia tertentu dapat membantu menormalkan irama jantung.

Segera minum air putih untuk mencegah dehidrasi.

Namun, ia memberikan catatan serius jika kondisi tidak kunjung membaik.

"Apabila keluhan tidak membaik, semakin berat, atau disertai nyeri dada, sesak berat, atau pingsan, pasien harus segera mencari pertolongan medis di fasilitas kesehatan terdekat," pungkasnya.

Dengan persiapan yang matang dan kepatuhan terhadap instruksi medis, Dicky meyakini pasien aritmia tetap dapat menikmati momen hangat Lebaran bersama keluarga di kampung halaman dengan aman. (Ant/Z-1)