Panduan Aman Mudik Lebaran bagi Pasien Aritmia

PERJALANAN mudik Lebaran yang identik dengan durasi panjang dan kelelahan fisik menuntut persiapan ekstra, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat gangguan irama jantung atau aritmia.
Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah dari Heartology Cardiovascular Hospital, dr. Dicky Armein Hanafy, menekankan bahwa perencanaan yang matang adalah kunci utama agar pasien tetap aman selama di perjalanan.
"Mudik Lebaran sering kali identik dengan perjalanan panjang, kelelahan, dan perubahan pola aktivitas. Bagi sebagian orang, kondisi ini mungkin tidak menjadi masalah. Namun bagi pasien dengan gangguan irama jantung atau aritmia, perjalanan jauh perlu direncanakan dengan lebih matang agar tetap aman," ujar Dicky, dikutip Selasa (17/3).
Menurut Dicky, penderita aritmia sebenarnya tetap diperbolehkan bepergian jauh asalkan kondisi jantungnya dalam keadaan stabil dan terkontrol.
Ia memperingatkan bahwa faktor-faktor seperti dehidrasi, stres selama di jalan, hingga terlambat mengonsumsi obat dapat memicu kekambuhan, seperti jantung berdebar atau pusing.
Untuk meminimalisir risiko, Dicky membagikan lima poin penting yang harus diperhatikan oleh pasien aritmia sebelum berangkat:
Apabila pasien merasakan keluhan seperti jantung berdebar cepat, sesak napas, atau pusing di tengah perjalanan, Dicky menyarankan langkah-langkah pertolongan pertama berikut:
Namun, ia memberikan catatan serius jika kondisi tidak kunjung membaik.
"Apabila keluhan tidak membaik, semakin berat, atau disertai nyeri dada, sesak berat, atau pingsan, pasien harus segera mencari pertolongan medis di fasilitas kesehatan terdekat," pungkasnya.
Dengan persiapan yang matang dan kepatuhan terhadap instruksi medis, Dicky meyakini pasien aritmia tetap dapat menikmati momen hangat Lebaran bersama keluarga di kampung halaman dengan aman. (Ant/Z-1)
Apabila nyeri ulu hati sangat hebat disertai muntah, penderita disarankan untuk tidak memaksakan puasa.
