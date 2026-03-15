Rencanakan Idul Fitri 2026, Mudik Nyaman dengan Perlindungan di Perjalanan

RAMADAN selalu menjadi momentum refleksi sekaligus memperkuat nilai kebersamaan baik secara sosial maupun keluarga. Mobilitas masyarakat juga meningkat signifikan, khususnya dalam cara mempersiapkan diri menyambut Hari Raya Idulfitri bersama keluarga. Kementerian Perhubungan memprediksikan sekitar 143,91 juta masyarakat Indonesia akan melakukan perjalanan mudik ke berbagai daerah, dan jadi salah satu pergerakan manusia terbesar di Indonesia setiap tahunnya.

Kondisi ini memerlukan persiapan matang, mulai dari menjaga kondisi kesehatan hingga memastikan perencanaan finansial tetap terkelola baik agar momen kebersamaan dapat dirayakan dengan lebih nyaman.

Memahami pentingnya rasa tenang selama Ramadan dan Idulfitri, PT FWD Insurance Indonesia (FWD Insurance), perusahaan asuransi jiwa yang berfokus pada nasabah dengan dukungan teknologi, menghadirkan Asuransi Jiwa Syariah FWD Rencana Sejahtera (FWD Rencana Sejahtera).

Asuransi ini sebagai solusi perlindungan jiwa untuk membantu keluarga Indonesia menjalani momen penuh makna dengan lebih nyaman dan percaya diri untuk dapat merayakan kehidupannya.

Baca juga : Sambut Idulfitri Lebih Tenang dengan Solusi Perlindungan Jiwa Syariah

"Melalui FWD Rencana Sejahtera, kami mau membantu masyarakat merayakan kebersamaan lebih nyaman dan percaya diri melalui solusi perlindungan berbasis prinsip syariah yang adil, transparan, dan berkelanjutan,” ungkap Chief of Agency FWD Insurance Ang Tiam Kit, Jumat (13/3).

Ia mengatakan survey FWD Group mengungkapkan lebih dari 70% responden kelas menengah Asia merasakan kecemasan soal kesejahtaraan finansial yang menghambat mereka untuk melakukan perencanaan jangka panjang.

"Karena itu, Asuransi Jiwa Syariah FWD Rencana Sejahtera hadir dengan dua pilihan plan, yakni plan dengan manfaat akhir masa asuransi dan tanpa manfaat akhir masa asuransi. Dengan fleksibilitas ini, peserta dapat memilih solusi perlindungan yang selaras dengan strategi finansial mereka, sebagai pelengkap investasi atai proteksi jiwa yang berdiri sendiri," terang Ang.

Baca juga : Apa Itu Sidang Isbat? Ini Pengertian, Dasar Ilmiah, dan Mekanisme Penetapan Awal Ramadan

Ia menjelaskan selain fleksibilitas plan, Asuransi Jiwa Syariah FWD Rencana Sejahtera, yang dipasarkan lewat jalur pemasaran keagenan ini, menghadirkan manfaat perlindungan yang relevan dengan momentum Ramadan dan meningkatnya mobilitas masyarakat.

Di antaranya, pilihan manfaat akhir masa asuransi hingga 100% santunan asuransi (opsional) untuk berbagai tujuan finansial keluarga seperti pendidikan anak, persiapan dana pensiun, rencana ibadah, dan warisan.

Kemudian, perlindungan hingga 300% santunan asuransi, mulai dari 100% santunan asuransi jika terjadi risiko meninggal dunia selama masa perlindungan, 200% santunan asuransi jika meninggal dunia akibat kecelakaan, 200% santunan asuransi jika meninggal dunia saat ibadah haji atau umrah, serta 300% santunan asuransi jika meninggal dunia akibat kecelakaan selama Ramadan.

"Selain itu, fleksibilitas masa asuransi dengan pilihan 15, 20, dan 25 tahun. Fleksibilitas masa pembayaran kontribusi selama 3, 5, atau 10 tahun, serta memberikan keleluasaan bagi peserta dalam mengatur arus keuangan sesuai kemampuan dan perencanaan finansialnya," terang dia.

Dia menegaskan lebih dari sekadar menghadirkan solusi perlindungan, FWD Insurance melalui unit usaha syariahnya memastikan setiap proses dikelola sesuai prinsip syariah.

Menurut dia, asuransi dan layanan dirancang untuk memberi perlindungan yang relevan dengan kebutuhan keluarga modern, sekaligus menghadirkan proses yang sederhana dan mudah dipahami.

“Melalui Asuransi Jiwa Syariah FWD Rencana Sejahtera, kami ingin terus mendukung keluarga Indonesia untuk menghadirkan ketenangan nyata, agar keluarga bisa fokus pada hal terpenting, yaitu kebersamaan. Ini juga jadi bagian visi kami dalam mengubah cara pandang masyarakat terhadap asuransi, untuk menjadi mitra perlindungan dalam merayakan kehidupan,” tutup Ang. (H-2)