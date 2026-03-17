Tradisi Idulfitri

Abdul Mu’ti Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah; Sekretaris Umum PP Muhammadiyah(MI/Seno)

IDULFITRI adalah hari raya yang menandai akhir Ramadan dan rangkaian ibadah yang ada di dalamnya, khususnya puasa dan salat Tarawih. Secara fikih, Idulfitri berarti kembali makan (futur/iftar). Pada saat Idulfitri diharamkan berpuasa.

Secara tarbiah, Idulfitri berarti kembali kepada fitrah: suci, bersih, dari segala dosa. “Sesungguhnya Allah mewajibkan puasa dan menganjurkan (sunah) melaksanakan qiyam al-lail (Tarawih). Barangsiapa menunaikan dengah iman dan mengharapkan balasan terbaik, maka Allah mengeluarkannya seperti saat ketika dilahirkan oleh ibunya: fitrah, bersih dari segala dosa,” (HR Nasai dari Abdur Rahman bin Auf).

Puasa Ramadan adalah ibadah yang dengannya manusia bersih dari segala dosa dan mengantarkan manusia meraih kemenangan, kesejahteraan, dan kejayaan. “Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya,” (QS Asy-Syams [91]:9). Dalam konteks inilah Idulfitri sering dikaitkan dengan hari kemenangan, hari ketika manusia merayakan keberhasilan menahan hawa nafsu.

Sesuai syariat, kemenangan dirayakan bukan dengan pesta pora, melainkan dengan mengagungkan Allah. “Dan, hendaknya kamu sempurnakan hitungan bulan Ramadan dan mengagungkan-Nya sebagaimana yang ditunjukkan kepadamu,” (QS Al-Baqarah [2]: 185). Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah: “Hiasilah hari rayamu dengan takbir.”

Syariat yang berikutnya ialah salat Idulfitri. Menurut Sayyid Sabiq, Rasulullah SAW selalu menunaikan salat Idulfitri dan Iduladha di musala (lapangan di sebelah timur Kota Madinah), dan salat di masjid ketika hujan. Selesai salat, para sahabat saling mendoakan: taqabbal Allahu minna waminkum (semoga Allah mengabulkan ibadah kami dan kamu sekalian).

Di Indonesia, ucapan selamat Idulfitri terdiri atas doa sesuai tuntunan Nabi: taqabbal Allahu minna waminkum dan minal aidin wal faizin (semoga kita termasuk orang-orang yang kembali ke fitrah dan orang-orang yang menang).

Menurut beberapa sumber, doa yang kedua digubah oleh Syafiudin al-Huli, seorang penyair Spanyol pada masa Bani Umayyah. Sebagian menyebut doa itu merupakan sambutan selamat datang (greetings) untuk para pejuang Perang Badar yang kembali pulang ke Madinah dengan kemenangan gilang gemilang. Ungkapan berikutnya ialah ‘mohon maaf lahir dan batin’, permohonan dan kerendahan hati untuk membangun relasi, interaksi, dan kohesi sosial yang baru, lebih baik lagi.

Selain itu, disunahkan makan sebelum salat, menempuh jalan pulang yang berbeda, dan mengenakan pakaian yang indah. Beberapa riwayat menyebutkan Rasulullah SAW memakai baju khusus hari raya berupa jubah Yaman berwarna hijau bergaris merah dan memakai wewangian. Semua merupakan pertanda syukur dan kemenangan.

Pada saat Idulfitri, masyarakat di berbagai daerah menghidangkan menu tertentu. Di Jawa Tengah, menu yang biasa dihidangkan ialah lontong opor ayam. Seminggu setelah Idulfitri, masyarakat muslim di pantai utara (pantura) Jawa merayakan kupatan. Menu yang dihidangkan berupa ketupat, lepat, dengan sayur lodeh. Kupat (ketupat) adalah akronim dari ngaku lepat (mengakui kesalahan) yang ditandai dengan tobat kepada Allah serta saling memaafkan di antara sesama manusia.

Tradisi Idulfitri tidak berarti mengubah syariat menjadi adat. Keduanya berbeda. Syariat bersumber pada wahyu, tradisi merupakan kreativitas manusia. Dalam konteks tradisi Idulfitri, syariat dan adat menyatu, meskipun keduanya masih dapat dibedakan mana syariat mana adat.

Sebagaimana buka bersama, tradisi Idulfitri merupakan bentuk substansialisasi ajaran dan nilai-nilai Islam yang universal dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Tradisi Idulfitri adalah bentuk kerahmatan dan sumbangan Islam dalam kebudayaan Indonesia. Idulfitri telah menjadi milik seluruh bangsa Indonesia apa pun agamanya. Idulfitri contoh nyata bagaimana menghadirkan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin.