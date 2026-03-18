Pertamina  Imbau Masyarakat Hemat Energi

PERTAMINA mengimbau masyarakat untuk bijak menggunakan energi dan sesuai dengan kebutuhan. Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai langkah untuk menjaga layanan dan pasokan bahan bakar minyak atau BBM.

Pada momen Ramadan dan Idulfitri ini, katanya, Pertamina telah menyiagakan seluruh infrastruktur energi mulai dari sektor hulu, kilang yang beroperasi penuh, hingga sektor hilir yang siaga 24 jam.

“Kami memproyeksikan adanya kenaikan konsumsi BBM dan LPG. Namun Pertamina berharap masyarakat juga ikut bersama-sama menjaga penggunaan energi dengan hemat dan sesuai kebutuhan, sesuai dengan imbauan pemerintah,” kata Baron dalam keterangannya, Rabu (18/3).

Pertamina juga telah aktif menjalankan Satgas Ramadan dan Idulfitri sejak 9 Maret hingga 1 April nanti. Pembentukan Satgas ini untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi energi di tengah meningkatnya kebutuhan selama Ramadan serta tingginya mobilitas pada periode arus mudik dan arus balik Idulfitri.

“Selama masa Satgas, Pertamina Group akan siaga 24 jam guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Taufik Aditiyawarman menyebut secara nasional, Pertamina telah menyiapkan infrastruktur penyaluran energi yang cukup besar untuk menghadapi periode Ramadan dan Idulfitri.

Infrastruktur tersebut meliputi 2.420 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang beroperasi 24 jam, serta 6.300 agen LPG siaga yang tersebar di berbagai daerah. Selain itu, terdapat 200 unit mobil tangki yang disiagakan sebagai kantong cadangan suplai BBM, serta layanan BBM & Kiosk Pertamina Siaga di 64 titik.

“Khusus untuk wilayah Jawa Bagian Barat (Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten), Pertamina juga menyiapkan berbagai layanan tambahan yang tersebar di jalur tol, jalur daerah wisata, dan jalur lintas utama. Layanan tersebut mencakup 427 SPBU beroperasi 24 jam, 2.180 agen LPG siaga, serta 206 Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE),” katanya.

Untuk antisipasi penyaluran energi pada kondisi lalu lintas macet, di wilayah Jawa Barat Pertamina juga menyiagakan 52 unit layanan Pertamina Delivery Service (PDS) menggunakan sepeda motor, 563 agen Bright Gas, serta 62 mobil tangki yang siap mendukung distribusi energi jika terjadi lonjakan permintaan. Untuk melayani pemudik, pertamina juga menyiapkan 11 Serambi MyPertamina di sejumlah titik strategis. (H-4)