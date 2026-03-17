Harga BBM Pertamina Hari Ini : Adu Pertamina Dex vs Shell V-Power Diesel , Mana Lebih Irit untuk Dompet?

BAHAN bakar diesel premium yakni Pertamina Dex dan Shell V-Power Diesel menawarkan performa tinggi, namun dengan karakteristik teknis.

Informasi Harga: Per 17 Maret 2026, selisih harga antara Pertamina Dex dan Shell V-Power Diesel di wilayah Jabodetabek hanya terpaut Rp120 per liter.

Tabel Perbandingan Harga BBM Pertamina Dex dan Shell V Power

Fitur / Spesifikasi Pertamina Dex Shell V-Power Diesel Harga (Jabodetabek) Rp14.500 / liter Rp14.620 / liter Cetane Number (CN) 53 51 Kandungan Sulfur Maks. 50 ppm Maks. 10 ppm Standar Emisi Euro 4 Euro 5 Teknologi Aditif Lubricity & Anti-foaming Dynaflex Technology

Analisis Performa: Mana yang Cocok untuk Anda?

1. Pertamina Dex: Unggul di Tenaga (Cetane 53)

Dengan nilai Cetane 53, Pertamina Dex menawarkan kualitas pembakaran yang lebih cepat di ruang bakar. Hal ini berdampak langsung pada suara mesin yang lebih halus dan tarikan yang lebih responsif sejak putaran bawah. Bagi Anda yang sering melakukan perjalanan jarak jauh (touring) atau melewati medan menanjak, Pertamina Dex adalah pilihan yang sangat mumpuni.

2. Shell V-Power Diesel: Investasi Kebersihan Mesin

Meskipun Cetane Number-nya sedikit di bawah Pertamina Dex, Shell V-Power Diesel unggul telak dalam hal kebersihan. Kandungan sulfur yang hanya 10 ppm (part per million) memastikan residu karbon pada injektor sangat minim. Teknologi Dynaflex yang diusungnya bekerja secara aktif membersihkan endapan yang dapat menghambat aliran bahan bakar, sehingga efisiensi mesin tetap terjaga dalam jangka panjang. (H-4)