Harga BBM Pertamina Hari Ini : Adu Pertamina Dex vs Shell V-Power Diesel , Mana Lebih Irit untuk Dompet?

BAHAN bakar diesel premium yakni Pertamina Dex dan Shell V-Power Diesel menawarkan performa tinggi, namun dengan karakteristik teknis. Lihat harga BBM Hari Ini Pertamina Dex dan Shell V Power
|Fitur / Spesifikasi
|Pertamina Dex
|Shell V-Power Diesel
|Harga (Jabodetabek)
|Rp14.500 / liter
|Rp14.620 / liter
|Cetane Number (CN)
|53
|51
|Kandungan Sulfur
|Maks. 50 ppm
|Maks. 10 ppm
|Standar Emisi
|Euro 4
|Euro 5
|Teknologi Aditif
|Lubricity & Anti-foaming
|Dynaflex Technology
Dengan nilai Cetane 53, Pertamina Dex menawarkan kualitas pembakaran yang lebih cepat di ruang bakar. Hal ini berdampak langsung pada suara mesin yang lebih halus dan tarikan yang lebih responsif sejak putaran bawah. Bagi Anda yang sering melakukan perjalanan jarak jauh (touring) atau melewati medan menanjak, Pertamina Dex adalah pilihan yang sangat mumpuni.
Meskipun Cetane Number-nya sedikit di bawah Pertamina Dex, Shell V-Power Diesel unggul telak dalam hal kebersihan. Kandungan sulfur yang hanya 10 ppm (part per million) memastikan residu karbon pada injektor sangat minim. Teknologi Dynaflex yang diusungnya bekerja secara aktif membersihkan endapan yang dapat menghambat aliran bahan bakar, sehingga efisiensi mesin tetap terjaga dalam jangka panjang. (H-4)
