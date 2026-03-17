Harga Pertamina Hari Ini 17 Maret 2026 Dex dan Dexlite : Cek Daftar Terbaru di SPBU

Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga memberlakukan harga penyesuaian terbaru untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis diesel, yakni Dexlite dan Pertamina Dex, per hari ini, Selasa (17/3/2026). Kenaikan ini merespons fluktuasi harga minyak mentah dunia dan penguatan nilai tukar dolar terhadap Rupiah.
Berikut adalah rincian harga eceran di SPBU Pertamina untuk wilayah dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 5% (Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Bali):
|Jenis Bahan Bakar
|Harga per Liter
|Dexlite (CN 51)
|Rp14.200
|Pertamina Dex (CN 53)
|Rp14.500
|Biosolar (Subsidi/CN 48)
|Rp6.800
Karena adanya perbedaan tarif PBBKB di tiap daerah, harga Dex Series di luar Jawa cenderung lebih tinggi. Berikut estimasi harganya:
Penyesuaian harga ini merupakan implementasi dari Keputusan Menteri ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022. Komponen utama pembentuk harga BBM nonsubsidi adalah harga publikasi MOPS (Mean of Platts Singapore). Mengingat permintaan diesel global yang meningkat untuk sektor industri dan transportasi di awal tahun 2026, harga indeks pasar diesel turut terkerek naik, yang kemudian berdampak pada harga jual di SPBU domestik.
Bagi pemilik kendaraan diesel modern seperti Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport, atau Hyundai Santa Fe, disarankan tetap menggunakan Pertamina Dex guna menjaga performa mesin dan keawetan sistem injeksi bahan bakar (Common Rail) meskipun terjadi kenaikan harga.
Cek perbandingan harga bbm pertamina hari ini , Pertamina Dex vs Shell V-Power Diesel per 17 Maret 2026. Mana yang lebih irit dan aman untuk mesin diesel modern Anda?
Cek daftar harga BBM Pertamina terbaru hari ini, Selasa 17 Maret 2026. Pertamax dan Dexlite naik, sementara Pertalite dan Biosolar tetap stabil. Simak selengkapnya!
Lina, seorang pegawai dengan penghasilan standar UMR, menjadi satu dari 5.000 peserta yang beruntung mengikuti program Mudik Bareng Pertamina 2026.
Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah (JBT) menyalurkan tambahan pasokan gas elpiji 3 kg lebih dari 9 juta tabung di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Pasokan BBM di kawasan tersebut disuplai dari Fuel Terminal Maos, Kabupaten Cilacap. Selama periode Satgas Rafi, Pertamina menambah stok BBM sekitar 4 hingga 5 persen.
309 SPBU yang berada di jalur potensial beroperasi 24 jam. Sebanyak 59 unit mobile storage yang disiagakan sebagai SPBU kantong/ cadangan suplai BBM.
