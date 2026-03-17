17/3/2026 13:37
Harga Pertamina Hari Ini 17 Maret 2026 Dex dan Dexlite : Cek Daftar Terbaru di SPBU
PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga memberlakukan harga penyesuaian terbaru untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis diesel, yakni Dexlite dan Pertamina Dex, per hari ini, Selasa (17/3/2026). Kenaikan ini merespons fluktuasi harga minyak mentah dunia dan penguatan nilai tukar dolar terhadap Rupiah.

Informasi Penting: Harga Dexlite dan Pertamina Dex mengalami kenaikan rata-rata Rp950 hingga Rp1.000 per liter dibandingkan periode Februari 2026.

Harga BBM Pertamina Dex Series di Wilayah Pulau Jawa & Bali

Berikut adalah rincian harga eceran di SPBU Pertamina untuk wilayah dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 5% (Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Bali):

Jenis Bahan Bakar Harga per Liter
Dexlite (CN 51) Rp14.200
Pertamina Dex (CN 53) Rp14.500
Biosolar (Subsidi/CN 48) Rp6.800

Perbedaan Harga di Wilayah Sumatera dan Kalimantan

Karena adanya perbedaan tarif PBBKB di tiap daerah, harga Dex Series di luar Jawa cenderung lebih tinggi. Berikut estimasi harganya:

  • Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan: Dexlite Rp14.500, Pertamina Dex Rp14.800.
  • Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat: Dexlite Rp14.800, Pertamina Dex Rp15.100.
  • Kawasan Batam (FTZ): Dexlite Rp13.200, Pertamina Dex Rp13.800.

Analisis: Mengapa Harga Diesel Nonsubsidi Naik?

Penyesuaian harga ini merupakan implementasi dari Keputusan Menteri ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022. Komponen utama pembentuk harga BBM nonsubsidi adalah harga publikasi MOPS (Mean of Platts Singapore). Mengingat permintaan diesel global yang meningkat untuk sektor industri dan transportasi di awal tahun 2026, harga indeks pasar diesel turut terkerek naik, yang kemudian berdampak pada harga jual di SPBU domestik.

Bagi pemilik kendaraan diesel modern seperti Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport, atau Hyundai Santa Fe, disarankan tetap menggunakan Pertamina Dex guna menjaga performa mesin dan keawetan sistem injeksi bahan bakar (Common Rail) meskipun terjadi kenaikan harga.

 



Editor : Indriyani Astuti
