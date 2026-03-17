Update Harga BBM Pertamina Hari Ini 17 Maret 2026

HARGA BBM Pertamina hari ini, 17 Maret 2026 di seluruh SPBU Pertamina di Indonesia. Penyesuaian ini mengacu pada Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022.

Catatan Redaksi: Harga BBM subsidi (Pertalite dan Biosolar) dipastikan tidak mengalami perubahan harga untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga energi global.

Daftar Harga BBM Pertamina Terbaru (Wilayah Jabodetabek & Jawa)

Bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur, berikut adalah rincian harga BBM hari ini:

Jenis BBM Harga per Liter Pertalite (RON 90) Rp10.000 Pertamax (RON 92) Rp12.300 Pertamax Green 95 Rp12.900 Pertamax Turbo Rp13.100 Dexlite Rp14.200 Pertamina Dex Rp14.500 Biosolar (Subsidi) Rp6.800

Harga BBM di Luar Pulau Jawa

Terdapat perbedaan harga di beberapa wilayah luar Pulau Jawa dikarenakan faktor distribusi dan besaran PBBKB di masing-masing provinsi. Sebagai contoh:

Sumatera Utara & Aceh: Pertamax Rp12.600, Dexlite Rp14.500.

Sumatera Barat & Riau: Pertamax Rp12.900, Pertamina Dex Rp15.100.

Kalimantan & Sulawesi: Pertamax Rp12.600, Dexlite Rp14.500.

Papua: Pertamax Rp12.600, Dexlite Rp14.500.

Mengapa Harga BBM Nonsubsidi Naik?

Kenaikan harga pada lini Pertamax dan Dex Series dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak mentah dunia (Brent) dan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS. Pertamina melakukan evaluasi harga setiap bulan untuk memastikan keberlanjutan pasokan energi nasional tanpa membebani APBN secara berlebih.

Masyarakat dapat memantau perubahan harga secara real-time melalui situs resmi Pertamina atau aplikasi MyPertamina untuk mendapatkan informasi titik SPBU terdekat yang menyediakan jenis bahan bakar tertentu.