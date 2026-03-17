Update Harga BBM Pertamina Hari Ini 17 Maret 2026

Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
HARGA BBM Pertamina hari ini, 17 Maret 2026 di seluruh SPBU Pertamina di Indonesia. Penyesuaian ini mengacu pada Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022.
Bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur, berikut adalah rincian harga BBM hari ini:
|Jenis BBM
|Harga per Liter
|Pertalite (RON 90)
|Rp10.000
|Pertamax (RON 92)
|Rp12.300
|Pertamax Green 95
|Rp12.900
|Pertamax Turbo
|Rp13.100
|Dexlite
|Rp14.200
|Pertamina Dex
|Rp14.500
|Biosolar (Subsidi)
|Rp6.800
Terdapat perbedaan harga di beberapa wilayah luar Pulau Jawa dikarenakan faktor distribusi dan besaran PBBKB di masing-masing provinsi. Sebagai contoh:
Kenaikan harga pada lini Pertamax dan Dex Series dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak mentah dunia (Brent) dan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS. Pertamina melakukan evaluasi harga setiap bulan untuk memastikan keberlanjutan pasokan energi nasional tanpa membebani APBN secara berlebih.
Masyarakat dapat memantau perubahan harga secara real-time melalui situs resmi Pertamina atau aplikasi MyPertamina untuk mendapatkan informasi titik SPBU terdekat yang menyediakan jenis bahan bakar tertentu.
