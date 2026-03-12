Filipina dan Thailand Terapkan WFH, RI Kaji Opsi Penghematan BBM

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia(MGN)

PEMERINTAH tengah mengkaji berbagai langkah penghematan bahan bakar minyak (BBM) sebagai langkah antisipasi dampak konflik di Timur Tengah terhadap ketahanan energi nasional. Hal tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Bahlil mengatakan pemerintah saat ini sedang melakukan berbagai simulasi atau exercise untuk menyiapkan sejumlah opsi kebijakan, termasuk upaya efisiensi penggunaan BBM di dalam negeri.

“Di kita lagi sedang melakukan exercise semua alternatif-alternatif yang akan kita pakai untuk kebaikan negara kita, sekaligus untuk mendorong efisiensi pemakaian bahan bakar,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/3).

Menurutnya, pemerintah belum mengambil keputusan final terkait kebijakan penghematan BBM. Hal ini karena situasi geopolitik global yang masih belum stabil akibat konflik di kawasan Timur Tengah.

Bahlil juga menanggapi kebijakan sejumlah negara seperti Filipina dan Thailand yang mulai menerapkan langkah penghematan energi, termasuk kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk mengurangi aktivitas di kantor.

Namun, ia menegaskan pemerintah Indonesia masih mempelajari berbagai opsi yang paling tepat sebelum mengambil keputusan. “Belum ada keputusan yang pasti, karena semua alternatif dalam kondisi yang tidak stabil seperti ini. Kita harus mencari berbagai alternatif,” ujarnya. (Bob/P-3)