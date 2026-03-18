Jasindo Beri Perlindungan Asuransi bagi 25 Ribu Pemudik Lebaran 2026

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) memberikan perlindungan asuransi bagi 25.304 pemudik dalam momentum Lebaran 2026 sebagai bagian dari dukungan terhadap program Mudik Nyaman Bersama BUMN. Melalui sinergi dalam Indonesia Financial Group (IFG), Jasindo menghadirkan jaminan proteksi kecelakaan diri selama perjalanan, sekaligus memastikan para pemudik dapat melakukan perjalanan dengan lebih aman dan nyaman menuju berbagai kota tujuan di Pulau Jawa dan Sumatra.
Dalam program ini, Asuransi Jasindo bersama entitas di dalam IFG Group memberikan proteksi kecelakaan diri selama perjalanan dengan nilai pertanggungan hingga Rp100 juta, yang mencakup risiko meninggal dunia, cacat tetap total, serta biaya perawatan dan pengobatan akibat kecelakaan.
Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo Brellian Gema Widayana menyampaikan langkah ini sebagai komitmen perusahaan menghadirkan perlindungan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya pada momentum mudik Lebaran.
“Mudik merupakan perjalanan dengan tingkat mobilitas tinggi yang tidak lepas dari berbagai risiko. Kami ingin memastikan para pemudik mendapatkan perlindungan yang memadai agar dapat melakukan perjalanan dengan lebih aman dan tenang,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (18/3).
Selain perlindungan asuransi, Asuransi Jasindo juga menghadirkan layanan Mobil Sehat Jasindo yang menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi para pemudik di titik keberangkatan. Layanan ini bertujuan untuk membantu memastikan kondisi kesehatan peserta tetap terjaga sebelum memulai perjalanan.
“Kami memahami keselamatan dan kesehatan menjadi faktor penting dalam perjalanan mudik. Melalui kombinasi perlindungan asuransi dan layanan kesehatan, kami berharap perjalanan mudik berlangsung lebih aman, nyaman, dan lancar,” tambah Brellian.
Ke depan, Asuransi Jasindo akan terus memperkuat perannya dalam menyediakan solusi perlindungan yang adaptif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sejalan dengan komitmennya dalam mendukung program-program strategis yang memberikan manfaat langsung bagi publik. (E-3)
