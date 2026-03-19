Lebih dari 100 Ribu Orang Ikuti Program Mudik Gratis BUMN 2026

Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Lebih dari 100 ribu pemudik mengikuti Program Mudik Gratis Bersama BUMN 2026 yang secara resmi dilepas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Selasa (17/3). Program ini merupakan hasil kolaborasi berbagai badan usaha milik negara (BUMN) bersama Badan Pengelola BUMN dan BPI Danantara, dengan tujuan menyediakan alternatif transportasi yang lebih aman, nyaman, dan terorganisir bagi masyarakat selama periode mudik Lebaran.
Pada tahun ini, program melibatkan berbagai moda transportasi, mulai dari angkutan darat, laut, hingga kereta api, dengan tujuan ke berbagai daerah di Indonesia. Salah satu peserta program, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, turut memberangkatkan pemudik menggunakan bus menuju sejumlah kota di Pulau Jawa, seperti Solo, Yogyakarta, dan Surabaya.
Pemberangkatan dilakukan dari dua titik, yakni kawasan GBK dan Kantor Operasi Adhi Karya di Pasar Minggu, Jakarta.
Direktur Utama Adhi Karya Moeharmein Zein Chaniago mengatakan partisipasi perusahaan dalam program ini merupakan bentuk dukungan terhadap kelancaran mobilitas masyarakat saat mudik Lebaran.
“Program ini diharapkan dapat menjadi alternatif transportasi yang aman sekaligus membantu pengelolaan arus mudik agar lebih tertib,” ujarnya dikutip dari siaran pers yang diterima, Kamis (19/3).
Program Mudik Gratis BUMN 2026 juga mencerminkan sinergi lintas sektor antar-BUMN dalam mendukung transportasi publik yang lebih terintegrasi.
Selain itu, inisiatif ini sejalan dengan upaya mendorong mobilitas yang aman dan berkelanjutan, termasuk mendukung target pembangunan berkelanjutan di sektor transportasi dan perkotaan. (E-3)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved