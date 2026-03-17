Bersama BUMN dan ESDM, Antam Berangkatkan 500 Pemudik

PT Antam Tbk atau kembali berpartisipasi dalam mudik bersama Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan memberangkatkan 500 pemudik ke kampung halaman. Pada kegiatan tahunan ini, ANTAM kembali menegaskan komitmennya dalam membantu masyarakat merayakan Idul Fitri 1447 Hijriah di kampung halaman.

Direktur Utama Antam, Untung Budiharto, menyebut kegiatan mudik bersama BUMN dan ESDM yang dilaksanakan secara gratis ini juga dilakukan dengan harapan dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman dan membantu meminimalisasi risiko kecelakaan lalu lintas.

"Rangkaian mudik bersama gratis yang dilakukan bersama BUMN dan ESDM ini sudah dilakukan rutin oleh Antam guna membantu masyarakat yang hendak melakukan perjalanan pulang kampung. Kami berharap kegiatan ini juga akan membantu mengurangi arus kendaraan mudik dengan kenyamanan dan keamanan dalam menyambut perayaan Idul Fitri bersama keluarga di kampung halaman," kata Untung dalam keterangan resmi, Selasa (17/3).

Baca juga : Bank Jakarta Perkuat Mudik Gratis, 20 Bus Diberangkatkan dari Silang Monas

Tahun ini, pelepasan peserta mudik bersama dilakukan secara serentak di tiga lokasi di Jakarta. Antam melepas 250 peserta Mudik Bersama BUMN di GBK dan kantor pusat Antam di Jakarta. Sebanyak lima bus diberangkatkan untuk mengantar pemudik dengan tujuan ke Yogyakarta, Malang, dan Wonogiri. Sementara pada rangkaian Mudik Bersama ESDM, Antam menyediakan lima bus untuk mengantar pemudik yang melakukan perjalanan ke Magetan, Kendal, dan Malang.

"Mudik merupakan tradisi Idul Fitri yang dilakukan sebagai wujud silaturahmi dan memperkuat rasa kekeluargaan. Partisipasi Antam dalam rangkaian mudik bersama merupakan salah satu wujud harmoni perusahaan dengan masyarakat agar dapat merasakan momentum kekeluargaan di kampung halaman di momen hari raya Idul Fitri. Kami berharap, dengan sinergi ini juga dapat memberikan kebahagiaan bagi masyarakat yang berpartisipasi," tambah Untung.

Mudik Bersama BUMN dan ESDM yang dilakukan Antam merupakan salah satu pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Hal ini juga menunjukkan aksi nyata perusahaan untuk terus menjaga harmoni dengan masyarakat dalam menyambut momen Idulfitri 1447 Hijriah. (I-2)