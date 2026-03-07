Tingkatkan Pendapatan, Adhi Karya Gandeng Hotel Indonesia Natour Kelola Hotel GranDhika

Ilustrasi(Dok Istimewa)

PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) resmi menjalin kerja sama strategis dengan PT Hotel Indonesia Natour (HIN) untuk mengoptimalkan pengelolaan aset perhotelan milik perusahaan. Sinergi ini ditandai dengan penandatanganan Hotel Management Agreement (HMA) yang berlangsung di Gedung Sarinah, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Corporate Secretary Adhi Karya, Rozi Sparta menjelaskan melalui kerja sama ini, PT HIN atau InJourney Hospitality yang kini berada di bawah naungan Danantara, akan bertindak sebagai operator yang mengelola tiga unit Hotel GranDhika Indonesia milik Adhi Karya di Jakarta, Semarang, dan Medan.

"Melalui skema ini, tiga unit Hotel Grandhika Indonesia milik AdhI Karya yang berlokasi di Jakarta, Semarang, dan Medan akan dikelola oleh PT HIN atau InJourney Hospitality sebagai operator, dengan harapan dapat meningkatkan kinerja bisnis serta optimalisasi pendapatan dari unit usaha perhotelan milik Adhi Karya," kata Rozi melalui keterangannya, Sabtu (7/3/2026).

Meski demikian, Rozi menjelaskan dalam implementasinya, Adhi Karya tetap memiliki kewenangan pengawasan langsung terhadap aspek operasional dan keuangan hotel guna memastikan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Lebih lanjut, Rozi mengungkapkan kerja sama ini penting dilakukan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan.

"Melalui sinergi ini, Adhi Karya dan HIN diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam pengelolaan industri perhotelan nasional, meningkatkan daya saing Hotel Grandhika Indonesia, serta mengoptimalkan kinerja bisnis hotel sehingga memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan dan nilai tambah bagi perusahaan," katanya. (H-2)