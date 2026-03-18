500 Pemudik Gratis Askrindo Mendapat Asuransi Perjalanan

PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) memberangkatkan sekitar 500 peserta dalam Program Mudik Gratis BUMN 2026 menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Program bertema “Mudik Aman, Berbagi Harapan” ini menjadi bagian dari inisiatif Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN untuk membantu masyarakat pulang kampung dengan aman dan nyaman.

Pelepasan peserta dilakukan pada 17–18 Maret 2026 di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. Askrindo menyediakan 10 unit bus yang melayani 13 rute ke berbagai kota tujuan.

Direktur Kepatuhan, SDM, dan Manajemen Risiko Askrindo, Mahelan Prabantarikso, mengatakan keikutsertaan Askrindo dalam program ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat, khususnya pada momentum mudik Lebaran.

“Program Mudik Gratis BUMN ini menjadi bentuk kontribusi kami dalam membantu masyarakat agar dapat pulang ke kampung halaman dengan lebih mudah, aman, dan nyaman. Mudik bukan hanya perjalanan, tetapi juga momen kebersamaan yang sangat berarti bersama keluarga,” ujar Mahelan.

Selain menyediakan transportasi, Askrindo juga memberikan perlindungan asuransi bagi seluruh peserta selama perjalanan. Direktur Keuangan dan Pelaksana Tugas Direktur Teknik Askrindo, Leonardo Henry Gavaza, menegaskan aspek keselamatan menjadi prioritas utama.

“Setiap peserta mendapatkan perlindungan Asuransi Kecelakaan Diri selama perjalanan mudik. Ini merupakan komitmen kami untuk memberikan rasa aman sehingga peserta dapat melakukan perjalanan dengan lebih tenang hingga tiba di tujuan,” kata Leonardo.

Ia menambahkan, program ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai pentingnya asuransi sebagai perlindungan diri.

Untuk menambah kenyamanan, Askrindo menghadirkan fasilitas Mobil Pintar yang ditujukan bagi anak-anak peserta. Fasilitas ini menyediakan kegiatan edukatif dan interaktif selama menunggu keberangkatan.

Secara keseluruhan, Indonesia Financial Group (IFG) bersama Askrindo memberangkatkan sekitar 2.150 peserta menggunakan 45 unit bus ke berbagai daerah, seperti Cirebon, Tasikmalaya, Tegal, hingga Surabaya dan Palembang.

Melalui program ini, Askrindo berharap dapat mendukung kelancaran arus mudik Lebaran, sekaligus membantu mengurangi kepadatan lalu lintas dan menekan angka kecelakaan. (E-2)