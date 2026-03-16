Askrindo Dukung Mudik Gratis BUMN 2026 Lewat Moda Transportasi Laut

Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) menggandeng PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk pelaksanaan program Mudik Gratis BUMN 2026 rute Balikpapan-Surabaya.
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Askrindo R Mahelan Prabantarikso menjelaskan, para peserta mudik diberangkatkan menggunakan kapal penumpang milik PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), yaitu KM Dorolonda dengan rute Balikpapan menuju Surabaya dari Pelabuhan Semayang, Balikpapan.
"Kehadiran kapal pada rute Balikpapan-Surabaya juga menjadi alternatif perjalanan laut bagi para pemudik, sehingga rute tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang lebih luas," ujar Mahelan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (16/3).
Menurut Mahelan, kolaborasi dengan Pelni memungkinkan perusahaan menjangkau pemudik dari wilayah luar pulau dengan memanfaatkan armada transportasi laut. Dengan adanya sinergi ini, masyarakat yang bekerja di wilayah Kalimantan dapat memiliki alternatif perjalanan mudik menuju Pulau Jawa.
Program Mudik Gratis BUMN 2026 sendiri merupakan bentuk sinergi antar BUMN dalam memberikan layanan transportasi bagi masyarakat selama periode Lebaran.
Kolaborasi dengan Pelni diwujudkan melalui penyediaan moda transportasi laut, sementara dengan PLN berupa dukungan penyelenggaraan program mudik gratis bagi masyarakat.
Mahelan mengatakan, partisipasi Askrindo dalam program Mudik Gratis BUMN merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung perjalanan mudik.
Melalui kolaborasi ini, diharapkan program Mudik Gratis BUMN dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat serta mendukung kelancaran arus mudik selama periode Hari Raya Idul Fitri.
"Melalui program Mudik Gratis BUMN ini, Askrindo ingin turut berkontribusi membantu masyarakat yang ingin pulang ke kampung halaman dengan perjalanan yang lebih aman dan nyaman," tuturnya. (Ant/E-2)
Pelni memperkirakan puncak arus mudik Lebaran 2026 diperkirakan terjadi pada 18 Maret 2026 atau H-3 Lebaran 2025, sedangkan puncak arus balik berada pada 2 April 2026.
BNI membuka pendaftaran Mudik Gratis BNI 2026 agi nasabah setia, debitur, hingga Agen46 yang ingin pulang kampung secara gratis menggunakan armada bus.
BADAN Pengaturan BUMN bersama BPI Danantara kembali menyelenggarakan Program Mudik Gratis Bersama BUMN 2026.
Jasa Raharja resmi membuka pendaftaran Program Mudik Gratis BUMN 2026 untuk menyambut Hari Raya Idulfitri 1447 H.
