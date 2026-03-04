Askrindo Santuni 550 Anak Yatim dalam Safari Ramadan 1447 H

Askrindo menggelar Safari Ramadan 1447 Hijriah dengan menyalurkan santunan kepada 550 anak yatim di 11 kota.(Dok.Askrindo)

PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) menggelar Safari Ramadan 1447 Hijriah dengan menyalurkan santunan kepada 550 anak yatim di 11 kota wilayah operasional perusahaan. Kegiatan ini menjadi bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sekaligus rangkaian peringatan HUT ke-55 Askrindo.

Safari Ramadan diisi dengan kegiatan buka puasa bersama serta pemberian santunan kepada anak-anak yatim yang berada di sekitar kantor operasional dan 13 yayasan panti asuhan di berbagai daerah. Kegiatan tersebut melibatkan jajaran manajemen dan karyawan sebagai wujud kebersamaan serta kepedulian sosial perusahaan.

Direktur Utama Askrindo, Fankar Umran, mengatakan Safari Ramadan menjadi momentum untuk memperkuat nilai kebersamaan dan meningkatkan kepedulian sosial di lingkungan perusahaan.

“Safari Ramadan menjadi kesempatan bagi kami untuk berbagi kebahagiaan sekaligus mempererat silaturahmi dengan masyarakat. Melalui kegiatan ini, Askrindo ingin terus hadir memberikan manfaat serta menumbuhkan semangat kepedulian di tengah momentum Ramadan,” ujar Fankar dalam keterangan tertulis, Rabu (4/3/2026).

Menurut dia, kegiatan bertema “Spirit Al-Qur’an Mewujudkan Kinerja Unggul yang Berkelanjutan” tersebut tidak hanya menjadi agenda rutin tahunan, tetapi juga bagian dari upaya perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Fankar menjelaskan, santunan yang diberikan diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan anak-anak yatim selama Ramadan sekaligus memberikan semangat dalam menjalani ibadah di bulan suci.

“Kami berharap santunan yang diberikan tidak hanya menjadi bentuk kepedulian perusahaan, tetapi juga dapat memberikan semangat dan kebahagiaan bagi anak-anak yatim dalam menjalani bulan Ramadan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Askrindo untuk terus berkontribusi secara berkelanjutan bagi masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, melalui program TJSL, Askrindo berkomitmen menghadirkan kegiatan sosial yang memberikan dampak nyata dan berkelanjutan. Perusahaan terus mendorong budaya berbagi di lingkungan internal sekaligus memperluas manfaat bagi masyarakat luas.

Safari Ramadan tahun ini dilaksanakan serentak di sejumlah kota yang menjadi wilayah operasional Askrindo. Selain santunan, kegiatan juga diisi dengan tausiyah dan doa bersama sebagai bentuk refleksi spiritual bagi karyawan dan manajemen.

Dengan pelaksanaan Safari Ramadan tersebut, Askrindo menegaskan komitmennya untuk tidak hanya berfokus pada kinerja bisnis, tetapi juga memperkuat tanggung jawab sosial perusahaan. Momentum Ramadan dan peringatan hari ulang tahun perusahaan dimanfaatkan untuk mempererat hubungan dengan masyarakat serta menumbuhkan nilai empati dan solidaritas di lingkungan perusahaan. (E-2)