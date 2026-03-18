Perjalanan Lebaran Meningkat, Perlindungan dari Risiko Kecelakaan Diperlukan

(MI/HO)

TRADISI mudik Lebaran merupakan momentum penting bagi masyarakat Indonesia untuk kembali ke kampung halaman dan berkumpul bersama keluarga. Sebagai tradisi tahunan, mudik menjadi salah satu pergerakan mobilitas terbesar di Indonesia sekaligus menghadirkan kesempatan berharga bagi banyak masyarakat untuk merayakan kebersamaan dan mempererat silaturahmi.

Di sela-sela acara program Mudik Gratis BUMN 2026 bersama Bank BRI, Direktur BRI Life Sutadi menjelaskan bahwa seiring dengan meningkatnya tren perjalanan lebaran tahun ini, pihaknya turut menghadirkan solusi perlindungan jiwa melalui berbagai produk asuransi kecelakaan salah satunya asuransi Modi-MOtraveling.

"Pada mudik tahun ini, masyarakat dapat memilih asuransi Modi-MOtravelling dari BRI Life sebagai perlindungan terhadap risiko kecelakaan selama perjalanan. Dengan perlindungan ini, masyarakat dapat merasa lebih tenang dan nyaman mulai dari keberangkatan menuju kampung halaman hingga kembali pulang," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (18/3).

Modi merupakan produk asuransi digital yang dapat diakses secara langsung tanpa proses administrasi yang kompleks. Seluruh proses, mulai dari pemilihan paket, pembelian polis, hingga pemantauan polis, dilakukan secara daring sehingga memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan bagi masyarakat dalam memperoleh perlindungan kapan saja dan di mana saja.

Dengan premi ringan dan fleksibel, serta pilihan masa asuransi mulai harian hingga tahunan dan uang pertanggungan mencapai Rp100 juta, MOtraveling mudah didapatkan oleh masyarakat, tanpa perlu melakukan pemeriksaan kesehatan dan hadir dengan proses pendaftaran yang cepat dan praktis melalui https://digital.brilife.co.id/.

Terkait dengan program Mudik Gratis BUMN 2026, BRI Life bersinergi dengan Bank BRI memberikan perlindungan kecelakaan diri dari asuransi Double Care (Personal Accident) selama perjalanan bagi para peserta mudik dan juga para awak bus. Melalui Double Care, perusahaan memberikan tiga manfaat risiko kecelakaan yang diberikan bagi para pemudik yaitu santunan meninggal dunia akibat langsung dari kecelakaan, perlindungan atas risiko cacat tetap akibat kecelakaan, dan santunan atas cacat tetap sebagian (tanpa kehilangan bagian anggota tubuh) akibat kecelakaan. (MTVN/I-2)