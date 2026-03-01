Mudik Gratis BUMN 2026: 116 Ribu Pemudik Diberangkatkan ke Kampung Halaman

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PROGRAM Mudik Gratis BUMN 2026 resmi dimulai. Prosesi flag off atau pelepasan keberangkatan dilaksanakan di Ring Road Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersama jajaran pimpinan BUMN, TNI, dan Polri.
Dalam sambutannya, AHY menyampaikan apresiasi tinggi terhadap langkah BUMN yang konsisten membantu masyarakat melalui program ini. Menurutnya, inisiatif ini sangat krusial untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi selama masa mudik Lebaran.
“Pemerintah mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada BUMN yang telah melaksanakan mudik gratis, karena ini tentu akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, terutama sepeda motor. Ini menunjukkan negara dan pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar AHY.
Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, menegaskan bahwa program ini adalah wujud nyata komitmen BUMN dalam memberikan manfaat langsung.
Secara nasional, antusiasme masyarakat sangat tinggi hingga melampaui target awal. Tercatat sebanyak 116.688 pemudik diberangkatkan menggunakan 1.541 armada bus menuju lebih dari 200 kabupaten/kota di Indonesia.
“Program Mudik Gratis BUMN merupakan wujud gotong royong dan kepedulian BUMN kepada masyarakat. Kami ingin memastikan masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dengan lebih aman, nyaman, dan selamat,” tegas Dony.
Salah satu perusahaan yang turut berpartisipasi aktif adalah PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) melalui program "Mudik Nyaman Bersama 2026".
Perusahaan ini memberangkatkan 500 pemudik pada 16–17 Maret 2026 dari tiga titik utama: Menara Agrinas Palma, GBK, dan GOR Soemantri Jakarta.
Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), Mohammad Abdul Ghani, melepas langsung para peserta dan menyebutkan adanya peningkatan kuota tahun ini.
"Tahun ini, kami memberangkatkan 500 pemudik, meningkat signifikan dari tahun sebelumnya," ungkapnya. Sepuluh unit bus telah disiapkan untuk melayani rute Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, hingga Sumatera Barat.
Program ini mendapat sambutan hangat dari para peserta yang merasa terbantu di tengah sulitnya mendapatkan tiket transportasi umum.
Melalui inisiatif ini, PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) berharap dapat memperkuat peran perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara berkelanjutan bagi masyarakat luas. (Z-1)
