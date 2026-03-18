Jakarta Bidik Wisatawan Domestik Selama Libur Nyepi dan Lebaran 2026

Ilustrasi--Pengunjung bersama keluarga memerhatikan koleksi sejarah di Museum Nasional, Jakarta, Jumat (30/5/2025).(MI/Susanto)

KEMENTERIAN Pariwisata (Kemenpar) mengajak masyarakat untuk mengisi waktu libur Hari Raya Nyepi dan Lebaran 2026 dengan berwisata di dalam negeri, khususnya di Jakarta.

Transformasi Jakarta dari sekadar kota bisnis menjadi destinasi wisata edukatif dan hiburan kini tengah diperkuat melalui kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa Jakarta memiliki beragam destinasi yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga sarat akan nilai sejarah.

“Tidak perlu jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan di Indonesia saja khususnya di kota Jakarta. Ada banyak sekali sekitaran wisata yang sangat bagus dan juga edukatif,” ujar Widiyanti saat mengunjungi Museum Nasional Indonesia (MNI), dikutip Rabu (18/3).

Destinasi Edukasi dan Seni

Widiyanti merekomendasikan tiga lokasi utama bagi keluarga dan anak-anak, yakni Museum Kebangkitan Nasional (eks-STOVIA) yang menjadi saksi lahirnya organisasi Budi Utomo, Galeri Nasional bagi pencinta seni rupa modern dan kontemporer, serta Museum Nasional Indonesia.

Di MNI, pengunjung kini dapat melihat langsung fosil Java Man (Homo erectus), temuan revolusioner Eugene Dubois pada 1891-1892.

Untuk memudahkan wisatawan, informasi mengenai ragam acara dan destinasi dapat diakses melalui situs resmi indonesia.travel.

Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar, Ni Made Ayu Marthini, menambahkan bahwa pemerintah berupaya mengubah stigma Jakarta.

“Ini mungkin konsep baru ya, tapi Pemprov DKI melalui pengalaman di Jakarta, bekerja sama dengan Kepala Dinas Pariwisata itu menginginkan agar Jakarta banyak sekali destinasi wisatanya itu bisa dinikmati. Kami bekerja sama, kita sudah meluncurkan bersama Pak Gubernur ya, beberapa minggu yang lalu, dan ini ada paket-paketnya,” jelas Made.

Selain museum, ia juga merekomendasikan TMII, Ancol, dan kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK).

Antisipasi Kepadatan 4 Juta Warga

Upaya promosi ini sejalan dengan data Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang memprediksi sebanyak 4.024.251 warga akan tetap berada di Jakarta selama periode Lebaran.

Jumlah ini diprediksi akan memadati lokasi wisata populer seperti Taman Impian Jaya Ancol dan Taman Margasatwa Ragunan.

Kabid Dalops LLAJ Dishub DKI Jakarta, Yayat Sudrajat, menyatakan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif untuk mengurai kemacetan.

"Kami perkirakan masyarakat yang akan melakukan perjalanan yang keluar kota Jakarta diprediksi sekitar 6.653.749 orang dan tidak melakukan perjalanan atau ada di dalam kota sendiri ada 4.024.251 orang," tuturnya.

Pemprov DKI mempertimbangkan penerapan rekayasa lalu lintas berupa contra flow, sistem ganjil-genap, hingga pembatasan mobilitas di kawasan wisata.

Sebanyak 2.082 personel Dishub disiagakan, didukung oleh 90 unit mobil patroli dan ribuan sarana pembatas jalan.

Sebagai informasi tambahan, PT Jasa Marga memprediksi puncak arus mudik akan jatuh pada 18 Maret 2026 (H-3), sementara puncak arus balik diperkirakan terjadi pada 23 Maret 2026 (H+3). (Ant/Z-1)