Siap-siap, Bandara Ngurah Rai Bali akan Ditutup Besok Pagi selama Nyepi

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
BANDARA Internasional Ngurah Rai Bali mencatat lonjakan signifikan pada hari terakhir mudik Lebaran. Menurut Gede Eka Sandi Asmadi, Communication and Legal Division Head Officer PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Ngurah Rai, semua aktivitas bandara hingga sore ini berlangsung aman, terkendali, dan lancar.
“Situasi bandara tetap stabil meski pergerakan penumpang meningkat tajam. Semua dapat diatasi dengan baik berkat koordinasi yang solid antara seluruh stakeholder terkait,” ujarnya, Rabu (18/3/2026).
Data trafik menunjukkan, sejak 13–17 Maret 2026, Bandara Ngurah Rai Bali melayani 1.984 pergerakan pesawat, naik 8% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara jumlah penumpang tercatat mencapai 319.411 orang, meningkat 6% dibanding tahun 2025.
Untuk rute domestik tersibuk, penerbangan menuju Jakarta, Surabaya, dan Lombok mendominasi. Sedangkan rute internasional paling padat meliputi Singapura, Kuala Lumpur, dan Perth, Australia.
Pada hari terakhir mudik, 18 Maret 2026, tercatat 71.000 penumpang yang melayani perjalanan ke berbagai daerah. Bandara akan ditutup sementara mulai Kamis pagi, 19 Maret 2026, pukul 06.00 WITA, dan akan kembali dibuka Jumat pagi, 20 Maret 2026, seiring perayaan Hari Raya Nyepi.
Eka Sandi Asmadi menghimbau para calon penumpang dan pengguna jasa bandara agar memastikan jadwal keberangkatan mereka agar tiba tepat waktu dan selamat bersama keluarga.
“Karena bandara akan ditutup besok pagi, kami mengimbau seluruh penumpang untuk memeriksa jadwal keberangkatan agar perjalanan mudik dan kembali ke keluarga berjalan lancar,” tambahnya. (OL/I-1)
