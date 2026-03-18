PLN: Pasokan Energi untuk Listrik Aman selama Periode Lebaran

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memastikan pasokan energi primer untuk pembangkit listrik nasional dalam kondisi aman selama Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah. Ketersediaan batu bara, gas, dan bahan bakar minyak (BBM) dinilai mencukupi untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat selama periode Lebaran.
Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa kondisi sistem kelistrikan nasional saat ini berada dalam status aman dengan cadangan daya yang memadai.
“Pasokan energi primer seperti batu bara, gas, dan BBM dalam kondisi siap untuk mendukung kelistrikan selama Ramadan dan Lebaran,” ujarnya saat meninjau kesiapan di PLTGU Cilegon, Senin (16/3).
PLN juga telah melakukan pemeliharaan pembangkit, gardu induk, serta jaringan transmisi sejak dini guna memastikan seluruh infrastruktur siap menghadapi lonjakan kebutuhan listrik. Sebagai langkah siaga, perusahaan mengerahkan sekitar 72.053 personel serta menyiapkan lebih dari 3.700 posko siaga di seluruh Indonesia.
Direktur Utama PLN EPI Rakhmad Dewanto mengatakan pasokan energi primer dikelola secara terintegrasi sehingga tetap terjaga selama masa siaga Ramadan dan Idulfitri.
Rata-rata hari operasi (HOP) batu bara nasional berada di kisaran 18 hari. Untuk sistem Jawa-Madura-Bali sekitar 18 hari, Sumatera dan Kalimantan sekitar 21 hari, serta wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara sekitar 13 hari.
Ia menegaskan stok tersebut masih berada di atas batas minimum yang dipersyaratkan. Selain batu bara, pasokan gas dan BBM juga dipastikan mencukupi. Penyaluran gas pipa berjalan optimal, sementara cadangan BBM rata-rata berada di kisaran delapan hari operasi.
Rakhmad menambahkan fleksibilitas pasokan gas, termasuk kombinasi gas pipa dan liquefied natural gas (LNG), menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sistem kelistrikan. Salah satu contohnya adalah pengalihan pasokan LNG dari FSRU Lampung ke PLTGU Priok untuk menggantikan pasokan dari FSRU Jawa Barat yang tengah menjalani pemeliharaan.
Ke depan, PLN EPI akan terus meningkatkan efisiensi pasokan energi primer melalui penguatan infrastruktur dan optimalisasi sistem distribusi.
