ITPLN Buka Pendaftaran Ikatan Kerja Hingga 1 April, Ini Pesan Dirut PLN

DIREKTUR Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa kesuksesan hidup tidak ditentukan oleh kecerdasan, kekuatan, maupun kecepatan, melainkan oleh ketahanan dan konsistensi dalam menghadapi persoalan.

Pesan tersebut disampaikan Darmawan saat memberikan motivasi kepada mahasiswa Ikatan Kerja Institut Teknologi PLN (ITPLN) di Kampus ITPLN, Jakarta.

“Pemenang dalam kehidupan itu bukan yang tercerdas, bukan yang terkuat, dan bukan yang tercepat. Pemenangnya adalah mereka yang dalam kondisi apa pun bisa bertahan, istiqomah, punya kebijaksanaan, dan terus maju ke depan,” ujar Darmawan dalam keterangannya, Senin (16/3).

Ia menjelaskan, perjalanan hidup dan karier kerap dihadapkan pada persoalan yang kompleks. Dalam kondisi tersebut, kemampuan mengurai masalah secara bijaksana dan memiliki daya tahan menjadi kunci utama keberhasilan.

“Tapi pesan saya adalah, nanti adik-adik juga akan memahami bahwa pemenang dari adik-adik semua bukan yang terpintar, bukan yang tercerdas, bukan yang terkuat, bukan yang tercepat. Tetapi pemenangnya nanti adalah adik-adik yang punya kesabaran, adik-adik yang punya endurance,” ujarnya.

Darmawan menekankan nilai istiqomah sebagai prinsip penting dalam kehidupan. Menurut dia, dalam setiap kesulitan selalu ada kemudahan, selama seseorang memiliki kekuatan untuk terus berproses dan tidak berhenti melangkah.

Dalam kesempatan itu, Darmawan juga menyampaikan apresiasi atas kehadirannya di lingkungan kampus ITPLN bersama Rektor ITPLN, Iwa Garniwa. Ia turut mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan kepada seluruh civitas akademika.

“Bismillahirrahmanirrahim kepada adik-adik semuanya diberikan kekuatan, agar perjuangan adik-adik semuanya berhasil dengan baik. Menuntut ilmu yang tinggi, bermanfaat, yang membanggakan kita semuanya. Mendapatkan karier profesional. Terus saja mendapatkan kehidupan keluarga yang berkembang dengan kebahagiaan. Dan juga sukses, berkah dunia dan akhirat," tutur Darmawan menutup pesannya.

Terpisah, Rektor Institut Teknologi PLN (ITPLN), Prof Iwa Garniwa, mengungkapkan pembukaan kembali pendaftaran Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Gelombang 2 hingga 1 April 2026 nanti.

Dalam PMB kali ini, kampus transisi energi itu masih membuka Ikatan Kerja PLN Group yang menawarkan jalur pendidikan terintegrasi dengan industri ketenagalistrikan, sekaligus peluang berkarier di PLN Group setelah lulus.

Tak hanya dengan PLN Group, ITPLN juga akan menyiapkan program Ikatan Kerja Perkumpulan Praktisi Pendingin dan Tata Udara Indonesia (APITU) serta sedang menjajaki program Ikatan Kerja dengan dengan Asosiasi Pembangkit Listrik Seluruh Indonesia (APLSI).

“Kita harus mampu bersaing dan berkolaborasi di kancah internasional, namun tetap berpegang teguh pada nilai etika, integritas dan kebangsaan. ITPLN konsisten akan memberikan penguatan tata nilai budaya baru ENERGI+, yang mencakup Etika, Nasionalis, Ekselen, Responsible, Global, dan Innovative," ungkapnya.

Diketahui, pendaftaran PMB gelombang 2 dibuka mulai 20 Februari hingga 1 April 2026. Skema ini ditujukan bagi calon mahasiswa yang ingin menekuni sektor energi, khususnya ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan, sektor teknologi dan infrastruktur dengan orientasi daya saing global.

Program Ikatan Kerja ITPLN menjadi salah satu jalur unggulan karena menggabungkan pendidikan akademik, pembekalan industri, magang di lingkungan PLN Group, hingga sertifikasi kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja. Selain itu, ITPLN turut menyediakan berbagai skema beasiswa untuk memperluas akses pendidikan tinggi di bidang energi.

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi www.infopmb.itpln.ac.id. Calon mahasiswa diimbau memperhatikan jadwal dan persyaratan yang ditetapkan agar tidak melewatkan kesempatan pada jalur ikatan kerja ini. Setidaknya ada 13 program studi D3 dan S1 yang dapat dipilih oleh pendaftar, serta biaya kuliah yang berbeda sesuai program studi yang dipilih.

Nantinya, ITPLN akan melakukan seleksi berkas pada 3 April 2026 agar calon mahasiswa berkesempatan mengikuti Seleksi Program Ikatan Kerja PLN Group.

Adapun sejumlah syarat yang harus disiapkan, antara lain:

Mengisi data pendaftaran pada link portal pendaftaran

Scan KK (Kartu Keluarga)

Scan KTP

Surat Pernyataan Ortu & Camaba (unduh di www.pmb.itpln.ac.id)

Scan Raport semester 1-4

Akta Kelahiran (boleh menyusul)

Biaya Registrasi Rp350.000

Manajer Bidang Pemasaran dan Admisi ITPLN, Andi Dahroni, menjelaskan, ITPLN menyediakan beragam skema beasiswa, mulai dari beasiswa penuh dan parsial, beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa siswa kurang mampu, beasiswa Hafidz Al-Qur’an, beasiswa olahraga, beasiswa anak pegawai PLN, hingga KIP Kuliah serta beasiswa kerja sama dengan BUMN dan PLN Group.

Dari sisi akademik, ITPLN menerapkan sistem pembelajaran SMART 4-4-2. Skema ini terdiri atas 40% teori oleh dosen akademisi, 40% pembelajaran berbasis pemecahan masalah yang dibimbing praktisi industri energi, serta 20% pengalaman lapangan melalui kuliah tamu, kunjungan industri, dan praktik langsung di sektor ketenagalistrikan serta energi baru terbarukan.

“Dengan model ini, mahasiswa tidak hanya kuat secara teori, tetapi juga terbiasa menghadapi persoalan riil di industri,” kata Andi. (E-4)