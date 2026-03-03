Sambut Ramadan dan Idul Fitri 1447H, PLN UP3 Pematangsiantar Pastikan Keandalan Listrik

(MI/Apul Iskandar)

Memastikan keandalan jaringan listrik dalam menyambut ramadhan dan Idul Fitri 1447 H, PT.PLN UP3 Pematang Siantar melakukan berbagai kesiapan diantaranya pemeliharaan jaringan tegangan menengah dan jaringan tegangan rendah serta gardu distribusi.

"Di samping itu juga dilakukan pemeliharaan terhadap utilitas pendukung meliputi pemeliharaan genset, Uninterruptible Power Supply (UPS) dan Unit Gardu Bergerak (UGB)," kata Manajer PT PLN UP3 Pematangsiantar Ramses Manalu, Selasa (3/3).

Dalam sistem pelayanan kelistrikan dan pelayanan pelanggan lanjut dia PLN UP3 Pematangsiantar membawahi 10 unit layanan pelanggan (ULP) di 5 kabupaten dan 2 kotamadya di antaranya ULP Kisaran melayani sistem kelistrikan dan pelayanan pelanggan seputaran Kabupaten Asahan dan Kota Kisaran, ULP Tanjung Tiram melayani sistem kelistrikan dan pelayanan pelanggan seputaran Kabupaten Batubara dan sebagian wilayah kabupaten Asahan. ULP Limapuluh melayani sistem kelistrikan dan pelayanan pelanggan seputaran Kabupaten Batubara kota Lima Puluh dan sebagian wilayah Kabupaten Simalungun.

Kemudian untuk ULP Perdagangan melayani sistem kelistrikan dan pelayanan pelanggan seputaran Kabupaten Simalungun. ULP Tebing Tinggi melayani sistem kelistrikan dan pelayanan pelanggan seputaran Kabupaten Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi serta ULP Pematang Raya melayani sistem kelistrikan dan pelayanan pelanggan seputaran Kabupaten Simalungun

Sementara ULP Siantar Kota melayani sistem kelistrikan dan pelayanan pelanggan seputaran Kota Pematangsiantar dan sebagian wilayah Kabupaten Simalungun. Lalu ULP Tanah Jawa melayani sistem kelistrikan dan pelayanan pelanggan seputaran Kabupaten Simalungun dan sebagian wilayah Kabupaten Asahan.1

Kemudian ULP Indrapura melayani sistem kelistrikan dan pelayanan pelanggan seputaran Kabupaten Batubara dan ULP Parapat melayani sistem kelistrikan dan pelayanan pelanggan seputaran Kabupaten Simalungun dan sebagian Kabupaten Toba. "Selain itu PT.PLN UP3 Pematangsiantar telah mempersiapkan tim siaga Ramadan dan Idul Fitri sebanyak 430 personil yang tersebar di 10 ULP," tambahnya.

Selain itu UP 3 Pematangsiantar juga akan memberlakukan masa siaga di seluruh unit PT. PLN dimulai dari tanggal 14 Maret 2026 hingga 28 Maret 2026. ''Namun perlu diwaspadai adanya fenomena alam yang bisa mengganggu system kelistrikan, untuk itu diharapkan kepada masyarakat agar dapat segera menginformasikan apabila mengetahui kondisi yang membahayakan akibat cuaca buruk," kata Ramses. (H-1)