PLN: Cek Instalasi Listrik sebelum Berangkat Mudik

Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik Lebaran 2026 untuk memastikan instalasi listrik di rumah dalam kondisi aman sebelum ditinggalkan. General Manager PLN UID Jakarta Raya Moch. Andy Adchaminoerdin meminta masyarakat memeriksa seluruh perangkat listrik di rumah guna menghindari potensi bahaya seperti korsleting atau gangguan listrik saat rumah kosong.
“Saya mengingatkan masyarakat yang akan mudik Lebaran 2026 agar memeriksa kembali kondisi instalasi listrik di rumah dan memastikan semuanya dalam keadaan aman,” kata Andy saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.
Menurutnya, langkah tersebut penting terutama untuk peralatan listrik yang tidak digunakan dalam waktu lama selama pemilik rumah berada di kampung halaman.
Andy juga mengingatkan masyarakat untuk mematikan atau mencabut peralatan listrik yang tidak diperlukan sebelum meninggalkan rumah. Langkah ini bertujuan untuk mencegah potensi gangguan listrik yang dapat memicu kebakaran atau kerusakan instalasi.
Selain itu, masyarakat diminta memperhatikan kondisi kabel listrik di rumah. Kabel yang berpotensi membahayakan, terutama yang berada di lantai atau menggunakan kabel rol, sebaiknya diamankan. Lampu hias di area luar rumah atau taman juga disarankan untuk dimatikan guna menghindari risiko korsleting listrik akibat hujan atau kerusakan kaca lampu.
Andy menjelaskan bahwa imbauan ini penting mengingat pada bulan Maret masih terdapat potensi hujan dengan intensitas cukup tinggi yang dapat menyebabkan genangan air atau banjir di sejumlah wilayah.
“Kabel yang berada di lantai atau menggunakan kabel rol sebaiknya dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari risiko jika terjadi genangan air,” ujarnya.
Selain memastikan keamanan instalasi listrik, masyarakat yang meninggalkan rumah juga disarankan untuk memberi informasi kepada tetangga atau pengurus lingkungan, seperti ketua RT. Dengan demikian, lingkungan sekitar dapat membantu memantau kondisi rumah yang ditinggalkan selama pemiliknya mudik.
“Koordinasi dengan tetangga dan pengurus lingkungan penting sebagai langkah antisipasi apabila terjadi bencana seperti banjir atau kondisi darurat lainnya,” kata Andy.
Melalui berbagai langkah pencegahan tersebut, PLN berharap masyarakat dapat menjalani perjalanan mudik dengan lebih tenang tanpa khawatir terhadap kondisi rumah yang ditinggalkan. (Ant/E-3)
Penghematan energi dapat dicapai dengan menekan energi yang terbuang dari tiga faktor utama: gaya mengemudi, kondisi kendaraan, dan beban muatan.
PT Jasa Marga menerapkan diskon tarif tol sebesar 30% untuk rute menerus dari Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama menuju GT Kalikangkung
Peningkatan jumlah pemudik diperkirakan terus terjadi hingga H-2 Hari Raya Idul itri 1447 Hijriah.
Pengelola Terminal Kampung Rambutan prediksi puncak arus mudik Lebaran 2026 terjadi pada 17-18 Maret. Simak jadwal keberangkatan bus, kota tujuan favorit, dan tips menghindari kepadatan
Pemprov DKI Jakarta menyiapkan program “Mudik ke Jakarta” saat Lebaran dengan transportasi gratis, promo hotel, serta akses wisata gratis bagi pemegang KJP.
Pemerintah pastikan pasokan listrik Sulawesi aman jelang Lebaran 2026. Tersedia cadangan daya 567 MW dan 69 SPKLU untuk kenyamanan mudik Lebaran 2026.
JELANG arus mudik dan Lebaran, PT PLN Jawa Barat menyiagakan 4.993 personel guna menjaga keandalan pasokan listrik. Selain itu, kesiapan peralatan pendukung juga dikerahkan.
ULP Siantar Kota melayani sistem kelistrikan dan pelayanan pelanggan seputaran Kota Pematangsiantar dan sebagian wilayah Kabupaten Simalungun.
IESR-Kemenko Perekonomian Luncurkan Kajian Implementasi Program PLTS 100 GW
TIM Opsnal Polsek Palu Barat mengungkap kasus pencurian besi bracing tower milik PT PLN (Persero) ULTG Palu di sepanjang Span Silae, Kabupaten Donggala.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved