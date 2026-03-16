PLN: Cek Instalasi Listrik sebelum Berangkat Mudik

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik Lebaran 2026 untuk memastikan instalasi listrik di rumah dalam kondisi aman sebelum ditinggalkan. General Manager PLN UID Jakarta Raya Moch. Andy Adchaminoerdin meminta masyarakat memeriksa seluruh perangkat listrik di rumah guna menghindari potensi bahaya seperti korsleting atau gangguan listrik saat rumah kosong.

“Saya mengingatkan masyarakat yang akan mudik Lebaran 2026 agar memeriksa kembali kondisi instalasi listrik di rumah dan memastikan semuanya dalam keadaan aman,” kata Andy saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Menurutnya, langkah tersebut penting terutama untuk peralatan listrik yang tidak digunakan dalam waktu lama selama pemilik rumah berada di kampung halaman.

Cabut Peralatan Listrik yang Tidak Digunakan

Andy juga mengingatkan masyarakat untuk mematikan atau mencabut peralatan listrik yang tidak diperlukan sebelum meninggalkan rumah. Langkah ini bertujuan untuk mencegah potensi gangguan listrik yang dapat memicu kebakaran atau kerusakan instalasi.

Selain itu, masyarakat diminta memperhatikan kondisi kabel listrik di rumah. Kabel yang berpotensi membahayakan, terutama yang berada di lantai atau menggunakan kabel rol, sebaiknya diamankan. Lampu hias di area luar rumah atau taman juga disarankan untuk dimatikan guna menghindari risiko korsleting listrik akibat hujan atau kerusakan kaca lampu.

Andy menjelaskan bahwa imbauan ini penting mengingat pada bulan Maret masih terdapat potensi hujan dengan intensitas cukup tinggi yang dapat menyebabkan genangan air atau banjir di sejumlah wilayah.

“Kabel yang berada di lantai atau menggunakan kabel rol sebaiknya dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari risiko jika terjadi genangan air,” ujarnya.

Warga Diminta Berkoordinasi dengan Tetangga

Selain memastikan keamanan instalasi listrik, masyarakat yang meninggalkan rumah juga disarankan untuk memberi informasi kepada tetangga atau pengurus lingkungan, seperti ketua RT. Dengan demikian, lingkungan sekitar dapat membantu memantau kondisi rumah yang ditinggalkan selama pemiliknya mudik.

“Koordinasi dengan tetangga dan pengurus lingkungan penting sebagai langkah antisipasi apabila terjadi bencana seperti banjir atau kondisi darurat lainnya,” kata Andy.

Melalui berbagai langkah pencegahan tersebut, PLN berharap masyarakat dapat menjalani perjalanan mudik dengan lebih tenang tanpa khawatir terhadap kondisi rumah yang ditinggalkan. (Ant/E-3)