Puncak Arus Mudik di Terminal Kampung Rambutan Diprediksi 17-18 Maret

PENGELOLA Terminal Bus Kampung Rambutan memprediksi puncak arus mudik Lebaran 2026 akan jatuh pada H-3 dan H-4 lebaran, yakni tanggal 17-18 Maret. Prediksi ini diperkuat dengan tingginya angka pemesanan tiket bus pada tanggal-tanggal tersebut.
Kepala Terminal Bus Kampung Rambutan, Revi Zulkarnain, mengungkapkan bahwa tren pemesanan tiket sudah menunjukkan titik jenuh pada pertengahan pekan depan.
"Kalau dilihat dari data pemesanan tiket pada loket penjualan tiket, memang tiket paling banyak dipesan itu di tanggal 17 dan 18 Maret," kata Revi di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Minggu (15/3).
Revi mencatat adanya pergeseran perilaku calon penumpang yang tidak kebagian tiket di tanggal puncak. Banyak dari mereka memilih berangkat lebih awal untuk menghindari kepadatan sekaligus memastikan ketersediaan armada.
"Bagi masyarakat yang tidak mendapatkan tiket di tanggal 17 dan 18, biasanya mereka akan memajukan keberangkatan menjadi tanggal 16. Jadi memang dipastikan untuk tanggal 16, 17, dan 18 jumlah penumpang yang akan melakukan mudik cukup tinggi," jelasnya.
Berdasarkan data keberangkatan, sejumlah daerah masih menjadi primadona bagi pemudik dari Jakarta Timur:
Jadwal Keberangkatan Bus
Untuk menjaga ketertiban, operasional bus di Terminal Kampung Rambutan dibagi berdasarkan zona waktu dan tujuan:
Data harian menunjukkan kenaikan volume penumpang yang cukup signifikan sejak tengah pekan lalu. Pada 11 Maret, tercatat hanya 587 penumpang, namun angka tersebut melesat menjadi 2.303 orang pada 14 Maret kemarin.
Hingga siang hari ini (15/3), jumlah penumpang sudah menyentuh angka 2.200 orang dan diperkirakan akan terus bertambah hingga malam hari.
Revi pun mengimbau agar para pemudik melakukan perencanaan matang sebelum menuju terminal. "Jangan lupa kami imbau bagi pemudik untuk memastikan ketersediaan tiket sebelum datang ke terminal guna menghindari kepadatan saat puncak arus mudik," pungkasnya.
