Puncak Arus Mudik di Terminal Kampung Rambutan Diprediksi 17-18 Maret

Pemudik tujuan pulau Sumatera dengan tumpukan barang bawaan menunggu bus yang akan mengangkut mereka di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Selasa (10/3/2026)(MI/Ramdani)

PENGELOLA Terminal Bus Kampung Rambutan memprediksi puncak arus mudik Lebaran 2026 akan jatuh pada H-3 dan H-4 lebaran, yakni tanggal 17-18 Maret. Prediksi ini diperkuat dengan tingginya angka pemesanan tiket bus pada tanggal-tanggal tersebut.

Kepala Terminal Bus Kampung Rambutan, Revi Zulkarnain, mengungkapkan bahwa tren pemesanan tiket sudah menunjukkan titik jenuh pada pertengahan pekan depan.

"Kalau dilihat dari data pemesanan tiket pada loket penjualan tiket, memang tiket paling banyak dipesan itu di tanggal 17 dan 18 Maret," kata Revi di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Minggu (15/3).

Revi mencatat adanya pergeseran perilaku calon penumpang yang tidak kebagian tiket di tanggal puncak. Banyak dari mereka memilih berangkat lebih awal untuk menghindari kepadatan sekaligus memastikan ketersediaan armada.

"Bagi masyarakat yang tidak mendapatkan tiket di tanggal 17 dan 18, biasanya mereka akan memajukan keberangkatan menjadi tanggal 16. Jadi memang dipastikan untuk tanggal 16, 17, dan 18 jumlah penumpang yang akan melakukan mudik cukup tinggi," jelasnya.

Daftar Kota Tujuan Favorit

Berdasarkan data keberangkatan, sejumlah daerah masih menjadi primadona bagi pemudik dari Jakarta Timur:

Jawa Timur: Malang dan Surabaya.

DI Yogyakarta: Kota Yogyakarta.

Jawa Tengah: Tegal, Pekalongan, Cilacap, dan Wonosobo.

Jawa Barat: Cianjur, Tasikmalaya, dan Garut.

Pulau Sumatera: Padang dan Palembang.

Jadwal Keberangkatan Bus

Untuk menjaga ketertiban, operasional bus di Terminal Kampung Rambutan dibagi berdasarkan zona waktu dan tujuan:

06.00 – 08.00 WIB: Dominasi rute Jawa Tengah dan Jawa Barat.

08.00 – 12.00 WIB: Fokus pada pemberangkatan menuju wilayah Sumatera.

12.00 – Malam: Didominasi rute jarak pendek menuju Jawa Barat.

15.00 – 19.00 WIB: Sebagian besar melayani rute menuju Jawa Tengah.

Data harian menunjukkan kenaikan volume penumpang yang cukup signifikan sejak tengah pekan lalu. Pada 11 Maret, tercatat hanya 587 penumpang, namun angka tersebut melesat menjadi 2.303 orang pada 14 Maret kemarin.

Hingga siang hari ini (15/3), jumlah penumpang sudah menyentuh angka 2.200 orang dan diperkirakan akan terus bertambah hingga malam hari.

Revi pun mengimbau agar para pemudik melakukan perencanaan matang sebelum menuju terminal. "Jangan lupa kami imbau bagi pemudik untuk memastikan ketersediaan tiket sebelum datang ke terminal guna menghindari kepadatan saat puncak arus mudik," pungkasnya.

