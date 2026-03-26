Puncak Arus Balik Diprediksi 28-29 Maret, Pemerintah Siapkan Strategi Urai Kepadatan di Jalan Tol

Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
PEMERINTAH bersama Polri dan Jasa Marga mulai memperkuat strategi pengamanan lalu lintas guna menghadapi puncak arus balik Lebaran 2026 yang diprediksi jatuh pada 28-29 Maret mendatang.
Fokus utama petugas saat ini adalah memastikan kelancaran kendaraan yang masuk ke arah Jakarta setelah sebelumnya mencetak rekor tertinggi pada arus mudik.
Menko PMK Pratikno, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meninjau langsung kesiapan personel melalui Jasamarga Tollroad Command Center (JMTC), Rabu (25/3/2026).
"Arus mudik berjalan baik meskipun terjadi kenaikan yang cukup tinggi mencapai 270 ribu kendaraan di puncaknya. Keberhasilan ini tidak lepas dari langkah antisipatif dan sistem monitoring data secara real-time," ujar Pratikno.
Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A Purwantono, mengungkapkan bahwa volume lalu lintas pada arus mudik 18 Maret 2026 lalu merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah. Untuk mencegah penumpukan kendaraan pada puncak arus balik akhir pekan ini, pemerintah menawarkan sejumlah insentif bagi pemudik.
“Kami mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan diskon tarif tol pada 26-27 Maret. Pengendalian arus balik tahap pertama pada 24 Maret kemarin berjalan baik, namun fokus utama kita adalah Sabtu dan Minggu besok,” jelas Rivan.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengharapkan masyarakat yang memiliki fleksibilitas kerja dapat memanfaatkan kebijakan Work From Anywhere (WFA).
"Kami mengharapkan masyarakat bisa memanfaatkan WFA maupun diskon tarif tol sehingga bisa mengurangi kepadatan saat puncak arus balik," kata Dudy. Ia juga mengingatkan truk sumbu tiga ke atas untuk mematuhi pembatasan operasional hingga 29 Maret sesuai SKB yang berlaku.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan bahwa penerapan rekayasa lalu lintas seperti one way dan contraflow tidak dilakukan secara serampangan. Polri menggunakan indikator volume per capacity ratio (VCR) yang terpantau di JMTC sebagai dasar pengambilan keputusan.
Kapolri juga memberikan peringatan keras terkait keselamatan berkendara di tengah kelelahan arus balik.
"Keselamatan tetap menjadi prioritas. Pengendara diminta tidak memaksakan diri apabila lelah. Segera istirahat di rest area untuk menekan angka kecelakaan dan fatalitas," tegas Kapolri.
Hingga saat ini, data menunjukkan angka kecelakaan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah berharap tren positif ini bertahan hingga seluruh pemudik kembali ke kota asal dengan selamat. (Z-1)
KETIKA jalan-jalan sepanjang koridor yang menghubungkan kota-desa makin ramai, bahkan macet, sementara kota-kota besar mulai ditinggal penduduknya, maka itulah momen mudik Lebaran.
Promo ini menyasar layanan kelas eksekutif pada KA Sribilah Utama relasi Stasiun Medan menuju Stasiun Tebingtinggi, Kisaran, hingga Rantauprapat.
Petugas kepolisian saat ini tetap disiagakan di lapangan untuk memantau pergerakan masyarakat, terutama di area aglomerasi dan kampung halaman.
Berdasarkan data Posko Angkutan Lebaran periode 22 Maret hingga 25 Maret 2026 pukul 14.00 WIB (H hingga H+3), jumlah penumpang yang kembali ke Jawa baru mencapai 36,4% dari total pemudik.
Astra Tol Cipali resmi menghentikan rekayasa lalu lintas one way arah Jakarta mulai Rabu (25/3) malam. Simak data volume kendaraan terbaru.
PT Jasa Marga menerapkan diskon tarif tol sebesar 30% untuk rute menerus dari Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama menuju GT Kalikangkung
Sebagai tambahan layanan darurat, Pertamina juga menyiagakan layanan motoris yang bertugas membantu pengendara yang mengalami kehabisan bahan bakar di tengah kemacetan.
Selain itu, disediakan 15 tempat istirahat dan pelayanan (TIP) fungsional di berbagai titik strategis.
“Pembatasan ini akan mulai diberlakukan pada Jumat, 13 Maret 2026 pukul 00.00 WIB, hingga Minggu, 29 Maret 2026 pukul 24.00 WIB
Astra Infra sebagai penyedia layanan infrastruktur publik khususnya jalan tol, siap melayani pemudik yang akan berlebaran di kampung halaman mereka.
