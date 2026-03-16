Jasa Marga Klaim Strategi Diskon Tarif Tol Efektif Urai Kepadatan Arus Mudik 2026

Sejumlah kendaraan melaju setelah kjeluar dari Gerbang Tol (GT) Kalikangkung di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (15/3/2026).(ANTARA/Aprillio Akbar)

PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat tren positif dalam upaya mengurai kepadatan lalu lintas menjelang Lebaran 2026. Penerapan diskon tarif tol sebesar 30% untuk rute menerus dari Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama menuju GT Kalikangkung terbukti efektif mendorong masyarakat untuk melakukan perjalanan lebih awal, sehingga mengurangi beban volume kendaraan pada prediksi puncak arus mudik 18 Maret 2026.

Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasa Marga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paalo, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari skema manajemen lalu lintas. Dengan adanya insentif tarif, beban kendaraan tidak tertumpu pada satu waktu yang bersamaan.

"Ini memang merupakan strategi manajemen lalu lintas kami untuk disampaikan kepada semua pengguna jalan untuk dapat memilih waktu-waktu potongan tarif tersebut sehingga mengurai adanya nantinya puncak di arus mudik yang cukup padat nantinya," ujar Ria di Karawang, Minggu (15/3).

Antusiasme Pemudik Meningkat

Indikasi keberhasilan strategi ini terlihat dari lonjakan volume kendaraan yang melintasi GT Cikampek Utama sebelum memasuki periode puncak.

Berdasarkan data Jasa Marga, arus kendaraan pada 15 Maret 2026 telah menyentuh angka yang signifikan.

"Kami catat sudah 60 ribu kendaraan per tanggal 15 Maret 2026. Jadi dari sif satu sampai sif tiga. Berarti ini sudah menunjukkan bahwa memang antusiasme pengguna jalan sudah cukup baik untuk dapat mengikuti potongan tarif tol," tambah Ria.

Sebagai informasi, Jasa Marga memberlakukan diskon tarif tol ini pada 15-16 Maret 2026. Selain potongan 30% untuk perjalanan menerus ke GT Kalikangkung, kebijakan serupa juga diterapkan di ruas Batang-Semarang.

Di ruas tersebut, pengguna jalan yang melintas secara menerus melalui GT Kalikangkung mendapatkan potongan tarif yang lebih besar, yakni sekitar 46 persen.

Antisipasi Lonjakan di GT Cikampek Utama

Guna menjaga kelancaran operasional di lapangan, Jasa Marga juga melakukan langkah antisipatif dengan menambah kapasitas layanan transaksi.

Di GT Cikampek Utama yang berlokasi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, jumlah gardu tol yang beroperasi telah ditambah.

"Gerbang Tol Cikampek Utama yang biasanya mengoperasikan 15 gardu, saat ini kami tingkatkan menjadi 19 gardu yang berfokus melayani kendaraan dari arah Jakarta menuju timur Trans Jawa," jelas Ria.

Melalui penambahan fasilitas dan pemberian insentif tarif ini, Jasa Marga berharap proses mudik Lebaran tahun ini dapat berjalan lebih lancar, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan tol, khususnya bagi mereka yang menuju arah Trans Jawa. (Ant/Z-1)