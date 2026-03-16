Jasa Marga Rilis Jadwal Diskon Tol 30%, Catat Tanggal dan Jam Berlakunya!

Pemerintah melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk telah menyusun jadwal kronologis pemberlakuan diskon tarif tol sebesar 30 persen untuk periode Lebaran 2026 (1447 H). Langkah ini diambil untuk memastikan distribusi beban lalu lintas di jalan tol tetap terkendali.

Bagi Anda yang merencanakan perjalanan mudik dan balik, berikut adalah rincian jadwal lengkap pemberlakuan potongan tarif tersebut:

1. Periode Arus Mudik

Diskon tarif tol 30 persen pada arus mudik berlaku selama 2x24 jam pada periode awal pekan ini:

Awal Berlaku: Minggu, 15 Maret 2026, pukul 00.00 WIB.

Akhir Berlaku: Senin, 16 Maret 2026, pukul 24.00 WIB.

Lokasi Utama: Berlaku untuk perjalanan menerus dari Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama menuju GT Kalikangkung.

2. Periode Arus Balik

Untuk arus balik, pemerintah juga menyediakan jendela diskon dua hari bagi masyarakat yang kembali ke Jakarta lebih awal atau lebih lambat dari puncak arus balik:

Awal Berlaku: Kamis, 26 Maret 2026, pukul 00.00 WIB.

Akhir Berlaku: Jumat, 27 Maret 2026, pukul 24.00 WIB.

Lokasi Utama: Berlaku untuk perjalanan menerus dari GT Kalikangkung menuju GT Cikampek Utama.

Catatan Penting: Potongan tarif 30 persen ini hanya akan terbaca secara otomatis oleh sistem jika Anda melakukan perjalanan menerus (jarak jauh) dan menggunakan kartu uang elektronik yang sama dari gerbang masuk hingga gerbang keluar.

Simulasi Waktu Perjalanan

Agar mendapatkan diskon maksimal, pastikan waktu tapping di gerbang tol keluar (exit gate) dilakukan sebelum batas waktu berakhir. Berikut adalah tabel simulasi waktu perjalanan aman:

Rute Perjalanan Waktu Masuk Ideal Estimasi Tiba (Exit) Jakarta - Semarang 15 Maret (Pagi) 15 Maret (Siang/Sore) Jakarta - Surabaya 16 Maret (Subuh) 16 Maret (Malam)

Jasa Marga juga mengingatkan bahwa diskon tetap berlaku untuk semua golongan kendaraan (I hingga V). Namun, jika saldo uang elektronik tidak mencukupi saat di gerbang keluar, maka hak diskon 30 persen tersebut akan hangus karena sistem memerlukan saldo yang cukup untuk melakukan pemotongan tarif otomatis.

Pantau terus informasi lalu lintas terkini melalui aplikasi Travoy atau media sosial resmi Jasa Marga untuk mengetahui kondisi kepadatan di ruas-ruas tol utama selama masa mudik Lebaran 2026.