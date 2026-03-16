Strategi Urai Macet: Diskon Tol 30% Resmi Berlaku Mulai Hari Ini

Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Pemerintah melalui Kementerian PUPR dan Jasa Marga resmi memberlakukan diskon tarif tol sebesar 30 persen mulai hari ini, Senin (16/3/2026). Kebijakan ini merupakan strategi utama manajemen lalu lintas untuk mengurai potensi kemacetan parah yang diprediksi akan terjadi pada puncak arus mudik Lebaran 1447 H.
Menteri Perhubungan menyatakan bahwa pemberian diskon di awal pekan ini bertujuan untuk menstimulus masyarakat agar berangkat mudik lebih awal. "Kami ingin memecah konsentrasi kendaraan. Dengan diskon 30 persen ini, diharapkan beban jalan pada puncak mudik tanggal 18 Maret nanti bisa berkurang signifikan," ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta.
Berdasarkan pantauan real-time di Command Center Jasa Marga, sejak diskon diberlakukan pukul 00.00 WIB tadi, mulai terjadi peningkatan arus kendaraan di Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama. Namun, kondisi lalu lintas terpantau masih ramai lancar dibandingkan simulasi tanpa diskon.
Pakar transportasi menilai langkah ini sangat krusial. Jika 15 hingga 20 persen pemudik memanfaatkan jendela diskon hari ini dan besok, maka angka V/C Ratio (rasio volume kendaraan dibanding kapasitas jalan) di titik krusial seperti KM 48 hingga KM 66 Tol Jakarta-Cikampek dapat ditekan di bawah angka 0,8.
Bagi pemudik, kebijakan ini memberikan dampak ekonomi yang cukup terasa. Berikut adalah simulasi penghematan tarif tol untuk perjalanan menerus dari Jakarta (Cikampek Utama) menuju Semarang (Kalikangkung):
|Golongan Kendaraan
|Tarif Normal
|Tarif Diskon (30%)
|Total Hemat
|Golongan I
|Rp446.500
|Rp312.550
|Rp133.950
|Golongan II & III
|Rp686.000
|Rp480.200
|Rp205.800
Agar strategi urai macet ini berjalan maksimal, Jasa Marga mengingatkan beberapa syarat teknis bagi pengguna jalan:
Pemerintah berharap dengan adanya insentif ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan efisiensi biaya, tetapi juga kenyamanan berkendara karena terhindar dari puncak kemacetan yang melelahkan.
