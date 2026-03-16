Mudik 2026: Ini 9 Ruas Tol Jasa Marga dengan Potongan Tarif 30%

Implementasi diskon tarif tol sebesar 30 persen untuk menyambut arus mudik Lebaran 2026 resmi diperluas. Tidak hanya terbatas pada satu operator, potongan harga ini mencakup berbagai ruas strategis di sepanjang koridor Trans Jawa dan Trans Sumatera guna memberikan keringanan biaya bagi masyarakat yang mudik lebih awal.

Berdasarkan data terbaru dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), diskon ini menyasar pengguna jalan yang melakukan perjalanan jarak jauh secara menerus. Hal ini bertujuan agar penumpukan kendaraan di gerbang-gerbang tol utama dapat terdistribusi dengan lebih baik sebelum mencapai puncak arus mudik pada 18 Maret mendatang.

Daftar Ruas Tol Trans Jawa dengan Diskon 30%

Berikut adalah rincian ruas tol di Pulau Jawa yang secara resmi memberlakukan potongan tarif mulai 16 Maret 2026:

Jalan Tol Jakarta-Cikampek: Termasuk jalur layang MBZ (Mohamed Bin Zayed).

Jalan Tol Palimanan-Kanci: Jalur utama penghubung Jawa Barat menuju Jawa Tengah.

Jalan Tol Batang-Semarang: Titik krusial yang sering mengalami penyempitan arus.

Jalan Tol Semarang Seksi ABC: Akses utama menuju Kota Semarang.

Jalan Tol Solo-Ngawi & Ngawi-Kertosono: Jalur cepat menuju wilayah Jawa Timur.

Jalan Tol Tangerang-Merak: Dikelola oleh Astra Infra untuk mendukung arus menuju Pelabuhan Merak.

Daftar Ruas Tol Trans Sumatera dengan Diskon 30%

Untuk wilayah Sumatera, potongan tarif diberikan pada ruas-ruas dengan volume kendaraan tinggi sebagai berikut:

Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar: Akses utama dari Pelabuhan Bakauheni.

Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung: Jalur penghubung Lampung menuju Palembang.

Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT): Jalur utama di wilayah Sumatera Utara.

Jalan Tol Binjai-Langsa: Ruas penghubung menuju Provinsi Aceh.

Syarat Perjalanan Menerus Perlu dicatat bahwa diskon 30% ini hanya berlaku bagi kendaraan yang melakukan perjalanan menerus. Sebagai contoh, di Trans Jawa, kendaraan harus masuk dari Gerbang Tol Cikampek Utama dan keluar di Gerbang Tol Kalikangkung (atau sebaliknya saat arus balik) untuk mendapatkan potongan harga secara otomatis.

Simulasi Tarif di Ruas Utama

Dengan diberlakukannya diskon ini di ruas-ruas di atas, berikut adalah estimasi biaya untuk kendaraan Golongan I pada rute paling populer:

Ruas Tol (Golongan I) Tarif Normal Tarif Diskon 30% Jakarta - Semarang (Cikatama-Kalikangkung) Rp446.500 Rp312.550 Bakauheni - Palembang Rp410.000 Rp287.000 Jakarta - Merak Rp53.500 Rp37.450

Masyarakat diimbau untuk selalu mengecek kecukupan saldo uang elektronik (e-toll) sebelum memasuki jalan tol. Jasa Marga menegaskan bahwa jika saldo tidak mencukupi saat melakukan tapping di gerbang keluar, maka hak diskon 30 persen tersebut akan otomatis hangus karena sistem tidak dapat memproses pemotongan harga.