Mudik 2026: Ini 9 Ruas Tol Jasa Marga dengan Potongan Tarif 30%

Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Implementasi diskon tarif tol sebesar 30 persen untuk menyambut arus mudik Lebaran 2026 resmi diperluas. Tidak hanya terbatas pada satu operator, potongan harga ini mencakup berbagai ruas strategis di sepanjang koridor Trans Jawa dan Trans Sumatera guna memberikan keringanan biaya bagi masyarakat yang mudik lebih awal.
Berdasarkan data terbaru dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), diskon ini menyasar pengguna jalan yang melakukan perjalanan jarak jauh secara menerus. Hal ini bertujuan agar penumpukan kendaraan di gerbang-gerbang tol utama dapat terdistribusi dengan lebih baik sebelum mencapai puncak arus mudik pada 18 Maret mendatang.
Berikut adalah rincian ruas tol di Pulau Jawa yang secara resmi memberlakukan potongan tarif mulai 16 Maret 2026:
Untuk wilayah Sumatera, potongan tarif diberikan pada ruas-ruas dengan volume kendaraan tinggi sebagai berikut:
Perlu dicatat bahwa diskon 30% ini hanya berlaku bagi kendaraan yang melakukan perjalanan menerus. Sebagai contoh, di Trans Jawa, kendaraan harus masuk dari Gerbang Tol Cikampek Utama dan keluar di Gerbang Tol Kalikangkung (atau sebaliknya saat arus balik) untuk mendapatkan potongan harga secara otomatis.
Dengan diberlakukannya diskon ini di ruas-ruas di atas, berikut adalah estimasi biaya untuk kendaraan Golongan I pada rute paling populer:
|Ruas Tol (Golongan I)
|Tarif Normal
|Tarif Diskon 30%
|Jakarta - Semarang (Cikatama-Kalikangkung)
|Rp446.500
|Rp312.550
|Bakauheni - Palembang
|Rp410.000
|Rp287.000
|Jakarta - Merak
|Rp53.500
|Rp37.450
Masyarakat diimbau untuk selalu mengecek kecukupan saldo uang elektronik (e-toll) sebelum memasuki jalan tol. Jasa Marga menegaskan bahwa jika saldo tidak mencukupi saat melakukan tapping di gerbang keluar, maka hak diskon 30 persen tersebut akan otomatis hangus karena sistem tidak dapat memproses pemotongan harga.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved