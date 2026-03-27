Lalin Tol Cipali Terkendali, Polisi Evaluasi Perpanjangan One Way hingga Besok

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
KEPALA Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol. Agus Suryonugroho, menyatakan bahwa arus lalu lintas di Ruas Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) terpantau lancar usai diterapkannya rekayasa lalu lintas satu arah atau one way.
Langkah ini diambil untuk mengurai kepadatan kendaraan yang menuju arah Jakarta. Menurut Agus, penerapan one way yang dilakukan secara bertahap terbukti efektif mengelola volume kendaraan di lapangan.
“Kondisi lalin yang di Cipali saat ini sudah lancar sekali karena kita buka one way sepenggal presisi tahap pertama dan tahap kedua, dan saat ini cukup terkelola dengan baik,” ujar Agus dikutip dari Antara, Jumat (27/3).
Sebagai informasi, pada hari Jumat ini, kepolisian menerapkan one way tahap pertama Presisi mulai dari KM 132 Tol Cipali hingga KM 70 Tol Cikampek Utama. Sementara itu, tahap kedua diberlakukan mulai dari KM 263 Tol Pejagan hingga tembus ke KM 70.
Agus menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan ketat melalui traffic counting untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan memperpanjang rekayasa hingga esok hari.
“Kemungkinan besok juga akan kami evaluasi lagi apakah arus balik one way-nya itu akan kami perpanjang atau mungkin akan kita tarik ke KM 414. Tentunya berdasarkan analisa daripada traffic counting yang selalu kami koordinasi dengan Dirut Jasa Marga,” ucapnya.
Selain one way, Korlantas Polri juga memberlakukan skema contraflow mulai dari KM 70 hingga KM 55 guna mengantisipasi kenaikan volume kendaraan yang biasanya memuncak pada sore hingga malam hari.
“Biasanya sore berangkat dari Trans Jawa menuju ke Jakarta ini bangkitannya di sore hari hingga malam hari,” tambah jenderal polisi bintang dua tersebut.
Jika terjadi lonjakan yang signifikan, Agus memastikan akan berkoordinasi dengan Jasa Marga untuk menambah lajur contraflow demi kenyamanan pengguna jalan.
(Ant/P-4)
