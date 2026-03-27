Pergerakan Penumpang Arus Balik Terminal Purabaya Terpantau Landai hingga Jumat 27 Maret 2026 Siang

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
ARUS balik Lebaran 2026 terus menunjukkan pergerakan penumpang yang signifikan di berbagai terminal. Berdasarkan data pantauan pada Jumat (27/3), mulai pukul 00.00 hingga 11.00 WIB, tercatat ribuan penumpang telah melakukan perjalanan baik untuk keberangkatan maupun kedatangan.
Dalam kurun waktu sebelas jam tersebut, bus antarkota dalam provinsi (AKDP) mendominasi aktivitas transportasi. Di pintu keberangkatan tercatat ada 6.994 penumpang menggunakan 390 armada bus. Terdiri dari 134 bus AKAP tercatat ada 2.059 penumpang dan 256 bus AKDP ada 4.935 penumpang.
Sementara di pintu kedatangan tercatat 6.526 penumpang tiba dengan total 350 armada bus. Terdiri dari 122 bus AKAP sebanyak 1.088 penumpang dan 228 bus AKDP sebanyak 5.438 penumpang.
Meski angka harian masih menunjukkan tren ribuan penumpang, volume ini terpantau jauh lebih rendah dibandingkan periode puncak. Puncak arus mudik di Terminal Purabaya terjadi pada 19 Maret 2026 dengan jumlah mencapai 60.284 penumpang dan 2.489 armada bus. Sementara puncak arus balik pada 25 Maret 2025 ada 55.874 penumpang dengan 2.392 armada bus.
Pihak pengelola Terminal Purabaya akan terus melakukan pengawasan ketat hingga akhir pekan ini. Mengingat potensi lonjakan penumpang susulan masih mungkin terjadi seiring berakhirnya masa cuti bersama.
"Puncak arus balik gelombang kedua diperkirakan terjadi pada Minggu 29 Maret mendatang. Dikarenakan para ASN maupun siswa sekolah, sudah mulai masuk pada 30 Maret 2026," kata Humas Terminal Purabaya Debby Tri Indah, Jumat (27/3). (H-2)
