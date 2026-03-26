Dirut Japek Selatan : 45 Ribu Kendaraan belum Kembali ke Jakarta

PT Jasamarga Japek selatan memastikan 45 ribu kendaraan belum kembali ke jakarta dan sekitarnya via Japek dua Selatan.Sementara arus kendaraan dari arah Bandung menuju Bekasi, Jakarta dan Bogor, melintasi yang masuk jalur fungsional Japek 2 selatan, sejak tanggal 19 hingga 25 Maret 2026, tercatat ada 43.725 kendaraan.

"Estimasi kendaraan yang belum kembali ke Jakarta diperkirakan 45 ribu lagi" kata Direktur Utama PT Jasamarga Japek selatan, Charles Lendra, yang ditemui di Posko Japek dua Selatan, Kamis (26/3) sore.

Charles Lendra menyebutkan, bahwa jalur fungsional Japek 2 selatan yang digunakan sejak 19 Maret lalu khusus untuk arus balik lebaran, dan Japek dua selatan difungsikan hingga hari Minggu tanggal 29 Maret 2026.

Baca juga : Lebih dari 2,8 Juta Kendaraan Melintas di Ruas Tol Regional Nusantara

"Japek 2 selatan untuk arus balik dari arah Bandung menuju Jakarta sampai tanggal 29 Maret" tegas Charles

Sementara, Untuk kapasitas kendaraan yang melintas di jalur fungsional ini rata rata antara 350 hingga 700 kendaraan per jam, apabila nika terjadi peningkatan volume kendaraan maka akan dilakukan pengalihan lalu lintas.

Pantauan di Japek dua Selatan, nampak sejumlah kendaraan yang akan menuju pintu keluar gerbang tol Sadang masih terjebak masuk ke jalur fungsional Japek 2 selatan, sehingga terpaksa kendaraannya harus mendur ke luar jalur fungsional ini.

Terjebaknya sejumlah kendaraan ini karena para pengemudinya masih berpatokan pada plang yang terpampang besar bertuliskan arah Sadang, meski pihak pengelola jalur fungsional Japek 2 selatan ini telah memasang plang arah jalur fungsional Japek 2 selatan dan menutup jalur arah Sadang.(H-2)