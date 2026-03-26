Lebih dari 2,8 Juta Kendaraan Melintas di Ruas Tol Regional Nusantara

Ilustrasi(Dok Istimewa)

JASA Marga melalui Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division (JNT/Regional Nusantara) mencatat pertumbuhan volume lalu lintas di ruas tol Regional Nusantara selama periode arus mudik dan balik Idulfitri 1447H. Terhitung sejak 11-25 Maret 2026 atau H-10 sampai H+4 Lebaran 2026, total volume lalu lintas mencapai 2.875.280 kendaraan.

"Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 5,21% dibandingkan volume lalu lintas harian normal yang berada di angka 2.732.860 kendaraan," ujar Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Rivan A. Purwantono dalam keterangan resmi, Kamis (26/3).

Adapun rincian volume lalin ruas tol di empat ruas Regional Nusantara hingga H+4 Hari Raya Idulfitri 1447H/2026 adalah untuk ruas Tol Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi tercatat sebanyak 278.859 kendaraan melintas. Angka tersebut meningkat 23,19% dibanding total volume lalin normal yaitu 226.358 kendaraan.

Berdasarkan data operasi, 84.510 kendaraan tercatat masuk dari Gerbang Tol (GT) Kualanamu yang berasal dari arah Bandar Udara Internasional Kualanamu. Angka tersebut lebih tinggi 19,87% dibanding total volume lalin normal yang melintas di GT Kualanamu yaitu 70.503 kendaraan.

Sementara, 90.145 kendaraan terdata menuju Bandar Udara Internasional Kualanamu melalui GT Kualanamu, meningkat 19,38% dibanding total volume lalin normal yaitu 75.512 kendaraan.

Untuk ruas Tol Balikpapan–Samarinda tercatat volume lalin sebesar 231.159 kendaraan atau meningkat 47,78% dari volume lalin normal yakni 156.424 kendaraan.

Kemudian, di Ruas Tol Manado–Bitung: tercatat volume lalin sebesar 103.356 kendaraan atau meningkat 4,84% dibanding volume lalin normal, yaitu 98.587 kendaraan.

Total kendaraan di Ruas Tol Solo–Yogyakarta NYIA Kulon Progo Segmen Kartasura–Prambanan sebesar 403.685 kendaraan atau meningkat 101,65% dari total volume lalin normal yakni 200.195 kendaraan. Tercatat sebanyak 206.034 kendaraan terdata menuju Yogyakarta melalui GT Prambanan, meningkat 101,91% dibanding total volume lalin normal yaitu 102.040 kendaraan. Sementara itu, sebanyak 104.718 kendaraan tercatat meninggalkan Yogyakarta melalui GT Prambanan, meningkat 1,93% dibanding total volume lalin normal yaitu 102.731 kendaraan.

Rivan mengimbau kepada masyarakat untuk dapat menghindari puncak arus mudik dengan memanfaatkan diskon tarif tol sebesar 30%. Diskon berlaku untuk perjalanan menerus di ruas tol milik Jasa Marga Group, termasuk di Ruas Tol Medan-Belawan-Tanjung Morawa (Belmera) dan Ruas Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT).

"Diskon ini mulai diberlakukan pada hari ini, 26 Maret 2026 pukul 00.00 WIB s.d 27 Maret 2026 pukul 24.00 WIB," ucapnya.

Jasa Marga juga mengingatkan pengguna jalan tol untuk mengantisipasi perjalanan periode libur panjang Hari Raya Idulfitri 1447H/2026 dengan baik. Sebelum memasuki jalan tol, pastikan kendaraan maupun pengendara dalam keadaan prima, memastikan kecukupan BBM dan saldo uang elektronik serta mematuhi rambu-rambu serta arahan petugas di lapangan. (H-2)