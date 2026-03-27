Arus Balik Padati Bandara Syamsudin Noor dan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
PASCALIBUR lebaran arus balik penumpang kembali memadati Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru dan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sejak tiga hari terakhir.
Di Bandara Syamsudin Noor, arus balik mulai terjadi sejak Selasa (24/3) dengan jumlah pergerakan penumpang datang dan berangkat mencapai 12.800 penumpang. "Lonjakan arus balik mulai terjadi sejak Selasa lalu dengan penumpang 12.800 orang. Atau rata-rata di atas 10 ribu penumpang dalam tiga hari terakhir. Sejauh ini berjalan lancar tidak ada kendala berarti," ungkap General Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor, Stephanus Millyas Wardana.
Pada Jumat (27/3) diperkirakan arus balik sebanyak 10.566 penumpang dengan jumlah penerbangan 89 kali ke berbagai tujuan. Penerbangan terbanyak adalah rute Jakarta dan Surabaya. Arus balik ini diperkirakan akan berlangsung hingga Minggu (30/3) besok.
Jumlah penumpang yang menggunakan jalur udara selama periode mudik dan balik ini meningkat 6,1 persen dibanding tahun sebelumnya. Selama arus mudik dan balik ini, Bandara Syamsudin Noor menyediakan extra flight sebanyak lima penerbangan setiap harinya.
Lebih jauh dikemukakan Stephanus Posko Terpadu Siaga Idul Fitri akan ditutup pada tanggal 31 Maret 2026 mendatang. "Setelah dilaksanakan dari tanggal 13 Maret, kami akan tetap melaksanakan posko ini sampai tanggal 30 Maret," ujarnya.
Pada bagian lain arus balik penumpang juga memadati pelabuhan Trisakti Banjarmasin sejak Rabu (25/3) ditandai dengan kedatangan 1.009 penumpang KM Dharma Rucitra I dari Pelabuhan Surabaya, Jawa Timur. Pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banjarmasin, memperkirakan arus balik penumpang lewat jalur laut ini akan berlangsung hingga awal April 2026 mendatang. (H-2)
Tercatat jumlah penumpang datang di Pelabuhan Trisakti periode 21-29 Maret 2025 sebanyak 2.096 penumpang. Jumlah ini menurun 4% dari 2024
